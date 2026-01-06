Ábalos pide al Congreso recuperar sus derechos de diputado mientras el TS decide si le mantiene en prisión

El exministro socialista José Luis Ábalos ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que le devuelva sus derechos y deberes de diputado hasta que el Tribunal Supremo (TS) confirme si le mantiene o no en prisión preventiva en la vista judicial del próximo 15 de enero.

Será entonces cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de apelación presentado por el exdirigente socialista, en el que solicita la anulación de la prisión provisional y su puesta en libertad al alegar falta de indicios delictivos, inexistencia de riesgo de fuga, vulneración de su derecho a la representación política y un uso indebido de la prisión provisional con fines ajenos a su naturaleza procesal.

En el escrito, fechado el 31 de diciembre y compartido este martes a través de su cuenta de X, Ábalos expone que las consecuencias de la decisión suponen "la pérdida del derecho a la asignación económica" y de "toda ayuda o indemnización por gastos" derivados de sus funciones, lo que le deja "sin los ingresos procedentes del Congreso" y de sus cotizaciones a la Seguridad Social y las mutualidades.

Sin embargo, el exministro asegura que la "gravedad fundamental" del acuerdo de la Mesa de la Cámara Baja reside en la "pérdida" de su voto. "Privan de la representación legítima y democrática en la XV Legislatura a cuantos ciudadanos y ciudadanas de Valencia me votaron el 23 de julio de 2023", indica.

Ábalos también incide en la "alteración del número de diputados del Congreso", que con su suspensión pasa de 350 a 349.

Con todo, el exdirigente del PSOE demanda a la Mesa del Congreso que "reconsidere su decisión", adoptada con "precipitación y premura", y le restituya sus derechos y deberes "al menos hasta que se celebra la vista" judicial en la que el Supremo determinará si le deja o no en libertad tras determinar su ingreso en prisión preventiva, una medida cautelar "tan excepcional como injustificada".

#EnElNombreDeÁbalos | He solicitado a la Mesa del Congreso que reconsidere la decisión que acordó el pasado 10 diciembre sobre la suspensión de mis derechos y deberes como diputado electo en base al “Auto de prisión provisional” decretado el 27 de noviembre, por el que presenté… https://t.co/H0fBcixZbv pic.twitter.com/VM3vEUAmVd — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) January 6, 2026

La Mesa del Congreso aprobó su suspensión el pasado 10 de diciembre después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.



La decisión, en aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, conlleva la pérdida del derecho al voto, de la remuneración económica y baja en la cobertura de protección social, entre otros aspectos.