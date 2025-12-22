Escrutinio de los votos en las elecciones de Extremadura 2025
- PP: 29
- PSOE: 18
- Vox: 11
- Podemos: 7
Resultados elecciones | Sumar ve preocupante el resultado en Extremadura
Movimiento Sumar ha admitido que el resultado de Extremadura, con una clara mayoría de PP y Vox en esta comunidad, es "preocupante" y debe servir como una "llamada a la acción" para recuperar la confianza de una mayoría progresista.
Tras el descalabro del PSOE y después de la gran subida de Vox y que el PP, con 29 escaños, supere a toda la izquierda, demanda que el Gobierno tiene como reto lograr la moratoria de contratos de alquiler que vencen este año. "Si no damos razones a la gente para movilizarse, los reaccionarios se las inventarán para tumbarnos", ha desgranado.
La formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, proclama que existe en España una mayoría de progreso que "puede desequilibrar la balanza", pero para "activarla" tienen que afrontar el "reto de reconstruir la confianza en un rumbo de progreso, justicia social y democracia que garantice vidas asequibles y dignas".
También toma nota de la "experiencia" de Unidas por Extremadura, la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde a la que ha apoyado, "para llevarla más allá".
Resultados elecciones Extremadura | Unas elecciones clave para el futuro político español
Estas elecciones, a pesar de ser autonómicas, han adquirdo gran relevancia al ser la única convocatoria de este tipo en el año y se interpretarán como una prueba a escala nacional del desgaste del PSOE y del impulso del Partido Popular.
Además, han servido para evaluar la recomposición del espacio de la derecha tras la anterior ruptura entre PP y Vox y para comprobar que Extremadura afianza su transición desde un histórico bastión socialista hacia un escenario más conservador, un factor que influirá en las estrategias y alianzas del próximo ciclo electoral en toda España.
Elecciones Extremadura | 139 municipios y más de 100.000 votos perdidos
El PSOE toca fondo en Extremadura y firma el peor resultado de su historia en el bastión socialista. Alcanza 10 escaños y 108.210 votos menos que en los comicios de 2023, lo que supone una caída del 42,3% del voto total por municipio.
Por el contrario, el PP se impone con claridad al alcanzar los 29 escaños y 228.300 apoyos, y limita la pérdida de respaldo al 10,59% pese a una participación mínima histórica, del 62,7%, frente al 70,4% registrado hace dos años.
Resultados elecciones Extremadura | Golpe de los peores resultados
En la sede del partido socialista se han reunido, con pocas expectativas para acompañar los resultados, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y sus adjuntos Borja Cabezón y Anabel Mateos, así como la portavoz del partido, Montse Mínguez.
Con los escrutinios de los votos en Cáceres, bastión del PP, han empezado a digerir los resultados del partido, que ha pasado de 28 a 18 escaños en la Asamblea extremeña, donde Vox tendrá a partir de ahora 11 y Podemos 7.
"Los resultados son muy malos, es una obviedad, está claro que no se ha movilizado el voto progresista", conceden los socialistas.
Otras fuentes del partido van más allá: "Los puntos que ha bajado la participación, todos socialistas cabreados".
Aunque el PSOE asume que tras el golpe de los peores resultados del partido en la región deben cambiar y "reformular" cosas en el partido, como algunas cuestiones de comunicación, aseguran que no cabe hacer una lectura nacional.
Resultados elecciones Extremadura | El PSOE no cree que los malos resultados de Extremadura interpelen a Sánchez
El PSOE ha reconocido este domingo los malos resultados del partido en Extremadura, donde el PP ha aumentado solo un escaño aunque los socialistas han perdido 10, pero a pesar de ello han incidido en que no interpelan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no cabe hacer una lectura a nivel nacional.
En Ferraz han asumido la derrota de este domingo mucho antes de que terminara el escrutinio. Desde el mediodía, con los datos de participación en la mano, ya veían que la situación "pintaba mal" para el partido y su candidato, Miguel Ángel Gallardo, cuya continuidad ha quedado en el aire esta noche.
Elecciones 2025 | Abascal reivindica a Vox como el "gran triunfador" en Extremadura y avisa a Guardiola de que hará valer su fuerza
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado este domingo a su partido como el "gran triunfador" en las elecciones celebradas en Extremadura y ha avisado a la 'popular' María Guardiola, que depende de su respaldo para gobernar, de que hará valer su fuerza.
En una breve declaración -tras lograr 11 diputados, seis más respecto a los comicios de 2023-, Abascal ha resaltado que ha sido la formación que más ha crecido en votos, en escaños y en porcentaje de votos. "Vox es el gran triunfador de estas elecciones", ha subrayado.
El líder de Vox ha atribuido el buen resultado a que ha dedicado la campaña electoral a hablar de "los problemas reales" de los extremeños, a pesar de "la guerra sucia" de Ferraz y Génova. También considera que "el bipartidismo" retrocede por "abandonar" a Extremadura, "siempre perjudicada", para "premiar" a los nacionalismos catalán y vasco.
Así, ha avisado a Guardiola de que Vox "exigirá respeto para sus votantes". "Los votos de Vox deben contar y puedo asegurarles que no van a ser invisibilizados ni traicionados", ha rematado Abascal.
Resultados elecciones Extremadura | Sánchez comparece tras el hundimiento del PSOE para anunciar el relevo de Pilar Alegría
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes a las 8:30 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar el relevo de Pilar Alegría, ministra portavoz y también titular de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Sánchez explicará el alcance de esta nueva remodelación en su gabinete, motivada por la marcha de Alegría para competir en las elecciones autonómica de Aragón del próximo 8 de febrero, en las que se presenta como candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma.
Solo se sabe que será una mujer la designada para actuar como portavoz del Gobierno en este nueva etapa, según confesión del propio presidente.
Se desconoce si los cambios se limitarán a la sustitución de Alegría por otra ministra, con sus mismas competencias, o si irán más allá en caso de alguna reestructuración de las mismas.
Resultados elecciones | Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE en Extremadura: "El resultado del Partido Socialista es muy malo"
El candidato del PSOE a las elecciones de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, compareció en una rueda de prensa y valoró los resultados de la jornada electoral de hoy y admitió y calificó de "muy malos" los resultados de su partido: "El resultado del Partido Socialista es muy malo y lo destaco sin paliativos, creo que una forma de estar ajustado a la realidad es destacar cuando los resultados son adversos y es una realidad que nuestros resultados han sido muy adversos"
Elecciones 2025 | Ayuso felicita a Guardiola por haber "arrasado"
Nada más conocer los resultados, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, felicitó a la presidenta extremeña, María Guardiola, por haber ganado las elecciones y ha afirmado que ha "arrasado" a la izquierda en una región que "siempre fue socialista".
A través de un mensaje en X, Ayuso ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pierde cada vez que hay elecciones". La presidenta madrileña ha sido la primera líder del PP en felicitar a Guardiola, cuando todavía no ha acabado el escrutinio.
Resultados elecciones Extremadura | Guardiola reafirma su voto
El Partido Popular ha ganado las elecciones con 29 escaños, uno más que en las elecciones de 2023. La presidenta extremeña, María Guardiola, va a intentar formar Gobierno, aunque se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta (33).
Vox ha pasado de 5 diputados a 11. El PSOE ha perdido 10 escaños, pasando de 28 en 2023 a 18 en 2025.