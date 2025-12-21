"El resultado en Extremadura es preocupante y debe servirnos como llamada a la acción”, señalan al medio laSexta desde Sumar ante los resultados del 21‑D, que suponen para la izquierda un retroceso histórico.

En este contexto, destacan el “reto de reconstruir la confianza en un proyecto de progreso, justicia social y democracia que garantice vidas dignas y asequibles”, frente a lo que califican como “una mayoría que podría inclinar la balanza, pero que requiere ser activada”.