Resultados elecciones 2025| Con el 91,41% escrutado el PP aventaja al PSOE en 10 escaños y con Vox en 11 escaños
- María Guardiola (PP): 29
- Miguel Angel Gallardo (PSOE): 18
- Óscar Fernández (Vox): 11
- Irene de Miguel (Unidas por Extremadura): 7
Resultados elecciones| Sumar califica como preocupante los resultados de en Extremadura
"El resultado en Extremadura es preocupante y debe servirnos como llamada a la acción”, señalan al medio laSexta desde Sumar ante los resultados del 21‑D, que suponen para la izquierda un retroceso histórico.
En este contexto, destacan el “reto de reconstruir la confianza en un proyecto de progreso, justicia social y democracia que garantice vidas dignas y asequibles”, frente a lo que califican como “una mayoría que podría inclinar la balanza, pero que requiere ser activada”.
Resultados elecciones 2025 | El PP gana las elecciones, pero sin mayoría absoluta
Con el 85,63% de los votos escrutados, el PP se impone en las elecciones con 29 diputados, uno más que en la anterior legislatura. Para gobernar necesitará el apoyo de Vox, que aumenta su representación en seis escaños hasta alcanzar 11, más del doble de los logrados en 2023.
Resultados elecciones en Extremadura | El PSOE cree que Miguel Ángel Gallardo debería dimitir esta misma noche
El Partido Socialista comunicó a Radio Televisión Española su profundo descontento con los resultados del PSOE en las elecciones extremeñas. Con más del 80% de los votos escrutados, el PSOE consiguió 10 escaños menos que en el año 2023.
De esta manera, el partido comunicó que las sensaciones no son buenas y consideran que Miguel Ángel Gallardo "debería dimitir esta misma noche".
Resultados elecciones en Extremadura| Con el 81,17% escrutado el PP aventaja al PSOE en 10 escaños y con Vox en 11 escaños
Resultados elecciones Extremadura 2025 | La clave de las elecciones: el voto rural
El voto rural resulta determinante para ganar las elecciones a la Junta de Extremadura. Los municipios de menos de 10.000 habitantes concentran más del 50 % de los sufragios, por lo que captar este electorado es clave para acercarse a la victoria en la Asamblea.
Resultados elecciones Extremadura | El PSOE atribuye su "mal resultado" en Extremadura a no haber conseguido movilizar
El PSOE da por hecho ya su "mal resultado" en Extremadura, con un PP muy cerca de la mayoría absoluta con casi la mitad de los votos escrutados, y reconoce que no ha conseguido movilizar a la izquierda, ni siquiera en poblaciones históricamente afines.
En Ferraz reconocen además que la situación del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio de Badajoz, no ha ayudado.
Fuentes socialistas apuntan a que con los primeros datos de participación ya venían presintiendo que los resultados no serían buenos para su partido, que podría acabar estos comicios con los peores números de la historia de la democracia en la región.
Resultados elecciones en Extremadura| Con el 72,12% escrutado el PP aventaja al PSOE en 10 escaños y con Vox en 11 escaños
Resultados elecciones 2025 | Guardiola saldrá cuando el escrutinio esté cerca del 100%
La candidata a la reelección en Extremadura, María Guardiola, dará su intervención cuando el escrutinio se aproxime al 100 %.
Resultados elecciones en Extremadura| Con el 62,03% escrutado el PP aventaja al PSOE en 11 escaños y con Vox en 12 escaños
Resultados elecciones extremeñas | Rebeca Torró será quien hablará desde Ferraz cuando salgan los resultados
Rebeca Torró ofrecerá declaraciones desde Ferraz una vez se conozcan los resultados oficiales. La secretaria de Organización del PSOE será la encargada de representar al partido desde su sede, según confirmó el diario ABC.
Resultados elecciones| Con el 52,85% escrutado el PP aventaja al PSOE en 11 escaños y suma 5 más que toda la izquierda
Resultados elecciones de Extremadura | Con el 43,51% escrutado el PP aventaja al PSOE en 10 escaños y suma 5 más que toda la izquierda
Resultados elecciones extremeñas | Abascal ya está en la sede nacional de Vox para seguir la noche electoral de los comicios extremeños
El líder de Vox, Santiago Abascal, sigue la noche electoral desde la sede nacional del partido en la calle Bambú de Madrid, acompañado de su equipo de trabajo y en comunicación constante con el candidato en Extremadura, Óscar Fernández, según ha informado la formación.
Resultados elecciones | Con el 33,9% escrutado el PP aventaja al PSOE en 9 escaños y suma 5 más que toda la izquierda
Resultados elecciones | Con el 20,7% escrutado el PP aventaja al PSOE en 8 escaños y suma más que toda la izquierda
El escrutinio continúa con un 20,7% de los votos ya contabilizados. El PP se perfila como ganador con 28 diputados, mientras que el PSOE obtendría 20. Por su parte, Unidas por Extremadura alcanza 5 escaños y Vox sumaría 12 diputados.
Resultados elecciones 2025 | Con el 10 % escrutado el PP aventaja al PSOE en 7 escaños y suma más que toda la izquierda
Prosigue el escrutinio con ya el 10% de los votos escrutados: El PP se muestra victorioso con 27 diputados, mientras que el PSOE se haría con 20 diputados. Por su parte Unidos por Extremadura ha subido a 5 diputados y Vox con 13 diputados.
Resultados elecciones de Extremadura | Feijoó llega a Génova para seguir la noche electoral
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a la sede nacional del partido en la calle Génova, 13, en Madrid, desde donde seguirá la noche electoral junto a la dirección del PP, entre ellos Miguel Tellado, Javier Arenas y Juan Bravo.
Asimismo, se espera la asistencia de Borja Sémper, quien acaba de concluir su tratamiento contra el cáncer que padece y que lo había mantenido alejado durante meses de la primera línea política.
Resultados elecciones Extremadura | Los candidatos extremeños ya están en sus sedes a la espera de los resultados electorales
Los candidatos de los principales partidos que concurren a las elecciones extremeñas ya están en sus sedes o en los lugares elegidos para seguir el escrutinio y a la espera del resultado definitivo, el cual marcará el futuro de esta comunidad autónoma.
Resultados elecciones 2025 | El 1% de los votos escrutados muestran a un PP victorioso
Con el 1,59% de los votos escrutados, el PP tendría ahora mismo 27 diputados. El PSOE se colocaría con 22 diputados y Vox con 12 diputados. Por su parte, Unidos por Extremadura quedaría en 4.