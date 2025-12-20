Alegría y Armengol reconocen "errores" y señalan a "traidores" por la corrupción y el acoso sexual: "Es un momento difícil"

La hasta ahora ministra portavoz Pilar Alegría y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, han admitido que el PSOE atraviesa un "momento difícil" y han entonado su particular mea culpa por los casos de corrupción y acoso sexual que salpican al partido y al Gobierno.

Pilar Alegría ha elegido su pueblo natal, La Zaida (Zaragoza), para presentar este sábado su candidatura a la Presidencia de Aragón ante un grupo de 400 militantes.

"Sé que no es un momento fácil" para los socialistas, ha reconocido durante su intervención, "pero también sé cómo ha reaccionado nuestro partido ante estos momentos difíciles".

"Nuestro partido ha respondido reconociendo los errores, pidiendo disculpas, haciéndose cargo, rectificando y, sobre todo, ha seguido trabajando para mejorar", ha enumerado, "siempre con la mirada puesta al frente".

La hasta ahora ministra de Educación ha subrayado su compromiso con Aragón y ha considerado que el PSOE debe superar su crisis interna para centrarse en las elecciones autonómicas que se van a suceder en los próximos meses. Las más inmediatas, las de este domingo en Extremadura.

"Desde ahora tenemos que recuperar las verdaderas esencias de nuestro proyecto, el corazón de nuestros objetivos, pensando siempre en las personas a las que representamos", ha indicado.

El PSOE ha "rectificado" tras guardar en un cajón durante cinco meses las denuncias presentadas por dos mujeres en los canales internos del partido contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar por presunto acoso sexual.

La dirección del PSOE sólo reactivó la tramitación de estas denuncias, que habían sido presentadas el pasado mes de julio, cuando su contenido apareció publicado en la prensa.

Y el partido ha decidido no denunciar los hechos en Fiscalía, pese a que considera "verosímil" el relato de las víctimas.

Luego le han estallado al PSOE otros casos de presunto acoso sexual que afectan a media docena de dirigentes socialistas.

Entre ellos, el de Toni González, que ha dimitido como número dos del PSOE de la Comunidad Valenciana (donde era uno de los hombres de confianza de la ministra Diana Morant), pero se ha pasado al Grupo Mixto para continuar como alcalde de Almusafes.

O el alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Fernández Rodríguez, cuyos mensajes de WhatsApp a una empleada municipal fueron publicados en ABC: "¿Echas de menos una buena comida de almeja?", decía en uno de ellos.

Aunque el BOE aún no ha publicado su cese, Pilar Alegría ofreció el martes su última rueda de prensa como ministra portavoz del Gobierno, para centrarse en su precampaña para las elecciones de Aragón que se celebran el 8 de febrero.

Como le ocurre a Miguel Ángel Gallardo en los comicios de Extremadura de este domingo, Alegría no cuenta con buenos augurios electorales, en medio de la tempestad que sacude al PSOE por los casos de machismo y corrupción.

De hecho, Pilar Alegría ha mostrado su firme rechazo a la decisión de Jorge Azcón de convocar elecciones.

También la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se mostró apesadumbrada por los escándalos del partido, durante la copa de Navidad ofrecida anoche por el PSOE de Baleares.

Pero lo hizo para señalar que los protagonistas de esos escándalos han "traicionado" al partido.

Durante su discurso, Armengol sostuvo que "los compañeros que han traicionado los valores socialistas, ya no son compañeros".

Porque además de las denuncias de acoso sexual, el PSOE despide el año con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García compartiendo celda en Soto del Real. Ambos ya han amenazado con tirar de la manta.

Y con una nueva operación policial que condujo a la detención de la fontanera de Ferraz Leire Díez y al expresidente de la Sepi Vicente Fernández, por el amaño de concursos y el cobro de comisiones en empresas públicas como Correos.

Ante estos escándalos, Francina Armengol optó por un discurso victimista ante sus compañeros del PSOE de Baleares.

"Van a por nosotros", advirtió, "pero tenemos la fuerza; el futuro no está escrito, lo escribimos nosotros. Ahora, más que nunca, merece la pena luchar".

La copa de Navidad del PSOE de Baleares se convirtió también en un homenaje al expresidente del Govern Francesc Antich, fallecido el pasado 2 de enero, que fue uno de los principales mentores políticos de Armengol.

Durante el acto, la secretaria general del PSOE de Mallorca, Amanda Fernández, indicó que "el feminismo no es sólo una bandera, es el alma de este partido".

Por ello, instó a sus compañeros a convertir "la rabia en acción, la indignación en contundencia y los errores en avances, para que nadie dude que el Partido Socialista es un espacio seguro y la mejor herramienta de transformación".