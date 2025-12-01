Juan Carlos I alaba la Transición y pide apoyo para Felipe VI en un vídeo tras ser apartado del 50 aniversario de la Monarquía.

Las claves nuevo Generado con IA Juan Carlos I ha elogiado la Transición española y ha pedido apoyo para su hijo, el rey Felipe VI, en un vídeo tras ser excluido de los actos del 50 aniversario de la Monarquía. En el vídeo, dirigido especialmente a los jóvenes, destaca el papel de la Monarquía y de los españoles en la consecución de una transición ejemplar hacia la democracia. El rey emérito explica que ha escrito sus memorias, España de Reconciliación, para ofrecer una visión personal y sin distorsiones de la historia reciente del país. Aunque no fue invitado a los actos institucionales, Juan Carlos I sí asistió a una reunión familiar en El Pardo junto a los actuales Reyes y otros miembros de la familia real.

En un vídeo de apenas un minuto y 35 segundos, enviado a sus más allegados, Juan Carlos I se dirige a los más jóvenes, sobre todo a los que "no conocen la historia de España".

"Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar. Dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero, con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es", comienza el emérito en esta grabación, en la que aparece sentado en una silla, vestido con americana y sin corbata, y con la bandera de España al fondo.

A continuación, el emérito explica las razones por las que ha escrito su libro de memorias España de Reconciliación, que este miércoles verá la luz en España, un mes después de ser publicado en Francia.

"He realizado este esfuerzo de escribir las memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la Transición en primera persona, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro y todo este legado que yo os he podido dejar", asegura.

Juan Carlos I defiende que la Monarquía ha "jugado un papel esencial en toda esta Transición": "Una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo".

Por último, reclama todo el apoyo a su hijo Felipe VI en "este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo".

"Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo", concluye.

50 aniversario de la Monarquía

Juan Carlos I no fue invitado a los actos institucionales celebrados el pasado 21 de noviembre en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados en conmemoración de los 50 años de su proclamación como rey.

La razón por la que el monarca emérito fue excluido de estos actos es porque renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales.

Desde hace más de cinco años vive en Abu Dabi, un "exilio" autoimpuesto por sus escándalos personales y financieros y del que regresa puntualmente de forma privada.

Pese a no participar en los actos del 50 aniversario de su proclamación como monarca, Juan Carlos I sí asistió a la reunión familiar celebrada en el Palacio Real de El Pardo el pasado 22 de noviembre. Un evento íntimo al que también asistieron los Reyes, la Reina Sofía, la princesa Leonor, la infanta Sofía, las infantas y sus hijos, así como otros familiares cercanos.

Unos días antes, el 18 de noviembre, el Rey emérito trasladó un mensaje de agradecimiento, muy similar al del vídeo de este lunes, a los que le apoyaron hace 50 años cuando fue proclamado Rey al tiempo que pidió el mismo apoyo para Felipe VI: "Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio".