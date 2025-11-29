Feijóo pide a PNV y Junts que apoyen una moción de censura: "Si están con la decencia, dejen que se convoquen elecciones"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo ha pedido al PNV y Junts que apoyen una moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez y convocar elecciones generales. Feijóo asegura que no aspira a ser presidente a través de una moción de censura, sino mediante elecciones, y llama a la ciudadanía a manifestarse contra el Gobierno. Durante el acto en Burgos, Feijóo vinculó a miembros del Gobierno y su entorno con la corrupción y criticó duramente a Pedro Sánchez. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respaldó a Feijóo y confirmó su asistencia a la manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado a PNV y Junts que apoyen una moción de censura que permita desalojar a Pedro Sánchez del palacio de la Moncloa para convocar elecciones generales.

"Ya se han convertido los cómplices (del Gobierno) en socios de la corrupción. Si, queridos amigos catalanes y vascos, están con la decencia, dejen que se convoquen elecciones en España", ha dicho Feijóo en un acto celebrado en Burgos.

A continuación, ha asegurado que él no quiere ser presidente a través de una moción de censura, sino elegido en las urnas por los españoles.

Ha justificado la necesidad de que empujen a Sánchez a una convocatoria electoral al preguntarse: "¿Hay algo más saludable que cuando todos los artífices del 'sanchismo' están en la cárcel podamos decidir qué quiere ser España?".

Durante su intervención el líder del PP ha advertido al presidente del Gobierno de que "en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo que está ocurriendo".

Feijóo ha aprovechado un acto del Partido Popular, celebrado en Burgos, para hacer referencia a la entrada en prisión provisional de José Luis Ábalos y Koldo García, quien ya ha exigido su libertad a través de su cuenta de X.

"El sanchismo se construyó en un coche, el conductor era Koldo, el portavoz era Ábalos, el negociador era Cerdán y negociaba con Otegi entre otros y el número uno de los cuatro era Pedro Sánchez", aseguraba Feijóo tras lo que afirmaba la necesidad de una responsabilidad por parte de Sánchez.

Continuando con estas acusaciones, Feijóo catalogaba a Sánchez de "no está rodeado de manzanas podridas" y que "es él el que pudre todo nuestro país".

Tras esto, Feijóo ha llamado a manifestarse a la ciudadanía este domingo en la manifestación convocada por el Partido Popular que se celebrará alrededor de las 12.00 horas del mediodía en el Templo de Debod de la capital: "A la manifestación de Madrid están convocados todos los españoles asqueados por la podredumbre del Gobierno".

"Nosotros salimos a la calle contra los corruptos, a favor de la independencia judicial y de la decencia de nuestro país", ha insistido Feijóo, destacando las siete manifestaciones ya celebradas y convocadas por el Partido Popular.

En este acto, Feijóo ha contado con el apoyo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernando Fernández Mañueco, quien ha confirmado su asistencia a este acto: "Vamos a estar mañana todos en Madrid con nuestro presidente para decirle a Sánchez que su proyecto dañino para España ha fracasado".

"Su tiempo ha pasado, que se vaya de la Moncloa que convoque elecciones y que gane Feijóo, que es lo que queremos", ha insistido Mañueco.

Feijóo ha asegurado que si descubre a alguien en el PP que está "para enriquecerse" le van "a echar", así como ha resumido varias acciones y propuestas de política municipal de las grandes ciudades con tres ejes: impuestos, seguridad y vivienda.