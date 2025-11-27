El asesino de Mabel, en busca y captura, cometió el crimen en un permiso: indignación entre los funcionarios de Puerto II

Este asesinato se suma a otros incidentes recientes en Puerto II, lo que ha provocado la exigencia de dimisión del director por parte de los funcionarios, quienes denuncian una situación insostenible y falta de recursos en el centro.

El interno sospechoso está en busca y captura, mientras que otro presunto implicado ya ha sido detenido por la Policía Nacional.

El cuerpo de Mabel fue hallado en su chalet de Valdelagrana con signos de asfixia; la autopsia confirmó la causa de la muerte e indicios muestran un intento de robo de una caja fuerte.

El presunto asesino de Mabel, una docente de 72 años, cometió el crimen durante un permiso penitenciario autorizado por la dirección del Centro de Inserción Social de Jerez, dependiente de Puerto II.

La cárcel Puerto II de El Puerto de Santa María (Cádiz) vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse que el interno J.P.A., el presunto asesino de Mabel, una docente de 72 años, cometió el crimen mientras disfrutaba de un permiso penitenciario.

El cuerpo de la víctima fue hallado sin vida el pasado 23 de noviembre en su chalet de una urbanización de Valdelagrana con signos evidentes de asfixia.

Según fuentes de la investigación, J.P.A. era un interno del Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez de la Frontera, que depende administrativamente de Puerto II y cuyo director es Gustavo Adolfo Villas Pérez.

Con el asesinato de Mabel, los trabajadores de la prisión aseguran que se ha alcanzado un punto en el que "la situación del centro es insostenible" por su descrédito público.

Fue precisamente la dirección de este centro penitenciario la que autorizó el permiso de fin de semana que el recluso aprovechó para cometer el presunto asesinato junto a otra persona, que ya ha sido detenida por la Policía Nacional.

El interno se encuentra actualmente en búsqueda y captura.

La investigación del caso la ha asumido la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la comisaría de El Puerto de Santa María, que resolvió el motivo del homicidio en menos de 72 horas.

La autopsia confirmó que Mabel murió por asfixia y los investigadores encontraron indicios de que los presuntos autores intentaron abrir una caja fuerte con dinero en metálico que la mujer guardaba en su domicilio.

Este asesinato se suma a una serie de episodios que han sacudido al Centro Penitenciario Puerto II en los últimos meses y que han incrementado las críticas de los trabajadores hacia la dirección del establecimiento.

En septiembre, un interno en régimen de aislamiento se encaramó al tejado del módulo en un posible intento de suicidio que fue evitado por el personal de vigilancia.

Además, en las últimas semanas, el personal del centro ha reportado la detención del médico y de dos funcionarios investigados por su presunta participación en la introducción de drogas y sustancias anabolizantes en la prisión.

Una causa que también involucra a otro interno que desarrollaba el puesto de ordenanza en la enfermería de la prisión y a la mujer de este, que actuaba como enlace con los funcionarios.

Dimisión del director

La sucesión de estos incidentes ha llevado a representantes del personal de Instituciones Penitenciarias a exigir la dimisión de Gustavo Villas Pérez, director de Puerto II, al considerar que "la situación es insostenible" y que el centro "carece de una dirección apropiada".

Los funcionarios critican la falta de medidas contundentes y no entienden por qué el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Luis Ángel Ortiz, no ha cesado todavía al responsable del centro pese al incremento de problemas.

Denuncian, además, que la prisión ha sido "abandonada a su suerte", sin el apoyo ni los recursos necesarios para afrontar la creciente conflictividad interna.

Instituciones Penitenciarias no ha emitido, hasta el momento, ningún comunicado oficial sobre estos acontecimientos.