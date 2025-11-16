Feijóo, en Extremadura contra el PSOE y Vox: "Enfrente tenemos la pinza del bloqueo que va a intentarlo todo"

Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han abierto este domingo la precampaña de las elecciones del 21-D en la población de Lobón (Badajoz), entre un mar de banderas extremeñas.

Ambos dirigentes populares han cargado con dureza contra la "pinza del bloqueo" formada por Vox y PSOE, que ha obligado a Guardiola a convocar elecciones anticipadas al tumbar los Presupuestos de la Junta: "Van a intentarlo todo".

En concreto, Feijóo ha subrayado que "la pinza" trató de "bloquear" Extremadura, pero que María Guardiola no se ha resignado: "Ha actuado, ha decidido y le ha dicho a los extremeños: 'demos un paso adelante'".

El líder nacional del PP ha calificado de "indignidad" y "traición a Extremadura" la decisión del PSOE de cerrar la central nuclear de Almaraz y ha garantizado que lo impedirá si llega a la Presidencia del Gobierno: "No lo vamos a permitir, tenéis mi palabra", ha detallado.

A continuación, el popular ha criticado duramente a los socialistas extremeños que votaron a favor del cierre de la nuclear, puesto que, antes, "el Partido Socialista tenía voz propia en Extremadura y hoy es una simple extensión dócil y obediente de lo peor de Pedro Sánchez".

“Una sucursal de su irresponsabilidad, de sus escándalos, de su enchufismo, de su corrupción, de su desigualdad y de sus mentiras”, ha añadido.

Núñez Feijóo también ha expresado durante su intervención varias críticas contra Pedro Sánchez y ha ironizado con que el presidente meta en la candidatura del PSOE a su hermano para que "descubra dónde está Badajoz".

Otro de los puntos clave de la intervención del líder del PP han sido los elogios que ha dedicado a la candidata de su partido, María Guardiola, a la que ha valorado por su "determinación, valentía democrática y respeto a los ciudadanos" a la hora de adelantar las elecciones extremeñas al 21 de diciembre.

"No solamente representa un proyecto político, representa una forma de ser y una forma de estar en la vida. Donde el PSOE de Sánchez improvisa, ella planifica; donde el PSOE de Sánchez divide, ella une", ha relatado Núñez Feijóo, quien ha apuntado que Guardiola "acredita" cómo es Extremadura: "Si hay un problema, se aborda".

Una "mayoría suficiente"

Por su parte, María Guardiola ha pedido de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre una "mayoría suficiente" para que la comunidad pueda "seguir avanzando sin muros" frente a la "pinza" de PSOE y Vox.

Durante su intervención, Guardiola ha reivindicado al PP como el partido "de la gestión limpia y de la confianza" y ha señalado que Vox "ha dejado de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema".

Así, la líder del Ejecutivo regional ha criticado que, a lo largo del último año, Vox "ha votado sistemáticamente" junto con el PSOE y Podemos en la Asamblea de Extremadura, cifrando estas ocasiones en "más de 40".

"No hay nada como esa 'derechita' valiente que por la mañana está dando lecciones de pureza y por la tarde regala oxígeno puro al PSOE", ha continuado Guardiola.

En este sentido, la popular ha cargado contra el candidato socialista para presidir la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, afirmando que "no es digno" del cargo ni tampoco es "un hombre en el que se pueda confiar".

Además, Guardiola ha recordado que Gallardo tendrá que sentarse delante de un juez el 9 de febrero y ha considerado tener delante a un PSOE "con citaciones a mansalva y una gran cascada de corrupción".