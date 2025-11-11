España bate un nuevo récord de población por la inmigración: 49,4 millones de habitantes

Imagen del interior de una de las líneas de Metro de Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA España alcanza un nuevo récord de población con 49,4 millones de habitantes a 1 de octubre de 2025. El aumento poblacional en el tercer trimestre se debe principalmente al incremento de residentes nacidos en el extranjero. Mientras la población nacida en España disminuyó en 9.901 personas, la de nacidos en el extranjero creció en 115.389, alcanzando los 9,8 millones de residentes.

La inmigración lleva a España a un nuevo récord. La población residente en nuestro país aumentó en 105.488 personas en el tercer trimestre de este año y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, el nuevo récord de la serie histórica que se inició en 1971.

Según la Estadística Continua de Población del INE publicada este martes, el crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidos en España disminuyó con respecto al segundo trimestre del año.



De los 49,4 millones, 39.617.578 es población nacida en España (9.901 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 9.825.266 son residentes en España nacidos en el extranjero, 115.389 más.

