El "desahogo" de Torres con Koldo: "¡No hay puta manera con Illa! Si quiere que sea un Page, un Lambán, un tocahuevos..."

La Guardia Civil destaca que Koldo García intentó influir en Torres para vender mascarillas al Gobierno de Canarias, en el marco de una supuesta trama de comisiones ilegales.

El chat, incluido en el sumario del caso Koldo, revela la frustración de Torres con Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, por la coordinación de la respuesta ante la Covid-19.

El ministro Ángel Víctor Torres mantuvo en 2020 una conversación de "desahogo" con Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes, sobre la gestión de la pandemia.

El 2 de diciembre de 2020, a través de WhatsApp, el hoy ministro Ángel Víctor Torres mantuvo una conversación —de "desahogo"— con Koldo García.

Ambos se cruzaron varios mensajes, mientras Torres era, por entonces, presidente de Canarias y García, el principal asesor del Ministerio de Transportes que encabezaba José Luis Ábalos.

España, por entonces, hacía frente a la Covid-19 y, en esas fechas, se debatía si endurecer las medidas sanitarias contra la pandemia, como acabó sucediendo.

Dicho chat está incluido en el sumario del llamado caso Koldo y a él tuvo acceso EL ESPAÑOL. García, que formaba parte, supuestamente, de una trama corrupta que cobró comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos, mantuvo contacto habitual con Torres para que esta red vendiese mascarillas al Gobierno autonómico.

Así lo destaca la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe que recoge esta conversación.

Aquella tarde de invierno, Torres aprovechó para "desahogarse" con García, según admite el propio dirigente.

"¡No hay puta manera con Illa!", lamentó, en alusión a Salvador Illa, el entonces ministro de Sanidad, encargado de coordinar las directrices de todos los territorios de España contra la pandemia de la Covid-19.

"Si quiere que yo sea un Page, un Lambán, o un tocahuevos, pues será por tíos como Illa", añadió Ángel Víctor Torres.

Hoy, este último es ministro de Memoria Democrática. Savador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. Javier Lambán, al que alude Torres, era presidente de Aragón. Falleció el pasado mes de agosto.

El otro dirigente al que mencionan los chats es Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha tanto entonces como actualmente.

El dúo Page-Lambán supuso el de los dos barones socialistas más críticos con la gestión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista.

De ahí que Ángel Victor Torres, cuando también era dirigente autonómico, se compare con ellos, aunque, a renglón seguido, recalca su apoyo a Sánchez.

"Sólo me queda Pedro"

La conversación se produce cuando las distintas comunidades autónomas aplicaban diversos protocolos para combatir la pandemia de la Covid. De ahí el enfado de Ángel Víctor Torres con Illa.

"Le he pedido sólo un jodido mes de prueba y ni aun así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá", lamenta el hoy ministro.

En aquellas fechas, se producían reuniones entre las CCAA y el Ministerio de Sanidad para atajar la pandemia. Eran momentos críticos, ya que se acercaba la Navidad de 2020.

Al dia siguente, 3 de diciembre, el Gobierno central vetó los viajes entre autonomías (hasta el 6 de enero de 2021) y recomendó a los ciudadanos que se quedaran en casa durante las fiestas navideñas.

Torres se opuso, sin éxito, a esta medida. Koldo García atendió sus quejas por WhatsApp y le dio varios consejos. "Yo, personalmente, lo entiendo. Intenta suavizar el tema y hazlo", le recomendó el asesor. "Di que es una prueba y ya está", le propuso.

"Pero [Illa] va a hacer que todo dios vaya contra el Gobierno central ¡¡TODO DIOS!!", volvió a quejarse el entonces presidente de Canarias.

"Lo sé", le consoló Koldo. "La verdad es que dan putas ganas de tirar la toalla y estoy al límite... No quiero que me ayuden; sólo quiero que no me jodan", insistió el dirigente.

"¿Estás con José Luis?", le preguntó al entonces asesor, en alusión al entonces titular de Transportes, José Luis Ábalos, también número tres del PSOE en esa fecha.

"Sólo me queda Pedro", lamentó Ángel Víctor Torres, sobre Pedro Sánchez. "Si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo", amenazó. "No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme", añadió.

"Tengo una tremenda fortaleza, pero no peleo contra muros. Disculpa que me desahogue", escribió Ángel Víctor Torres a Koldo, a quien agradeció su ayuda continua. "Me eligieron para defender Canarias y nací y moriré socialista", se reivindicó el entonces presidente autonómico. "Pero no puedo más...", concluyó.

"Yo te ayudo en todo, te doy mi palabra", le prometió el asesor de José Luis Ábalos. "No te preocupes. Ya me desahogué", le agradeció el dirigente canario. "Tú me ayudas en todo. Así es", le reconoció.