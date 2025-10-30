Feijóo acusa a Sánchez de no dar explicaciones: "No puede gobernar quien debe más silencio a Ábalos y a Cerdán"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, critica a Pedro Sánchez por no dar explicaciones claras durante su comparecencia en el Senado sobre el 'caso Koldo'. El PP acusa a Sánchez de usar repetidamente fórmulas evasivas como "no me consta" o "no lo recuerdo" para evitar responder preguntas durante la comisión de investigación. Feijóo y Miguel Tellado, secretario general del PP, critican los elogios de Sánchez hacia su exministro José Luis Ábalos, calificándolo de "elocuente" y "sólido".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no ofrecer explicaciones en el Senado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y recurrir a fórmulas como "no me consta" o "no lo recuerdo".

"No puede seguir gobernando quien debe más silencio al 'sólido' Ábalos y al 'decente' Cerdán que explicaciones a la gente", ha declarado Feijóo en su cuenta de X (antes Twitter)

En un mensaje en esa red social, el jefe de la oposición ha afirmado -al término de la comparecencia de Sánchez en el Senado, que se ha prolongado cinco horas- que España "necesita un tiempo nuevo de reparación y limpieza". "Y se lo daremos", ha resaltado.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado contra Sánchez por los "elogios" que, a su juicio, ha dedicado a Ábalos. Así, ha dicho que se ha referido a su exministro como "el elocuente", "el articulado" o "el sólido".

"De todo, menos Ábalos 'el imputado'". Elogios de Sánchez para 'El de los folios'", ha señalado Tellado en la misma red social. En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que Ábalos fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Gobierno en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

El PP ha indicado que el presidente del Gobierno ha recurrido "en más de 40 ocasiones" a fórmulas "evasivas" como "no me acuerdo" o "no me consta". "Para esto no necesitaba una 'war room' ni le hacían falta 950 asesores", han indicado fuentes populares a Europa Press.

En concreto, el PP ha contabilizado 18 "no me consta" de Sánchez; 11 "no lo sé"; siete "no tengo constancia"; seis "no recuerdo"; tres "no sabría decirle"; cinco "desconozco"; y dos "no tengo conocimiento", según han señalado fuentes del partido.

El partido ha dicho que ya contaba con que el presidente del Gobierno "intentara evadir todas las preguntas del senador del PP". A su entender, "buscar verdades en cualquier testimonio de Pedro Sánchez sería ingenuo".

Según el PP, Sánchez "no sabe dónde está el despacho de la persona que entrega los sobres con billetes que él mismo admite haber recibido", algo que, según esas fuentes, es "llamativo".

Además, ha criticado que haya respondido "no recuerdo" cuando se le pregunta por su último cobro en efectivo por parte del PSOE. "No ha despejado ninguna duda sobre la contabilidad B del PSOE, el rescate de Air Europa, la trama de las mascarillas", han recalcado las mismas fuentes, que han añadido que "no ha sabido ni despejar la duda de si tiene o no mensajes con Aldama".