Muerte y resurrección del exteniente coronel Tejero: las 24 horas en que el autor del golpe del 23-F tuvo a España en vilo

Finalmente, Tejero recibió el alta hospitalaria y se encuentra en recuperación, acompañado de su familia.

Tejero, de 93 años, fue hospitalizado en Valencia, donde recibió la extremaunción, lo que generó confusión y rumores sobre su muerte.

El exteniente coronel Antonio Tejero, conocido por su papel en el golpe de Estado del 23-F, fue erróneamente dado por muerto tras sufrir un grave deterioro de salud.

Este jueves, el exteniente coronel Antonio Tejero Molina volvió a tener en vilo a toda España. Al igual que la tarde del golpe de Estado, que protagonizó junto a otros guardias civiles el 23 de febrero de 1981, todas las miradas se dirigieron hacia él.

En este caso debido a su deteriorada salud. Tanto que se le llegó a dar por fallecido. Pese a todo, Tejero finalmente recibiría el alta este viernes, tras haberse encontrado al borde de la muerte.

Dicen en su familia que ya se encuentra consciente. Que se lo llevan del hospital y que prefieren estar en casa tranquilos con él. Tras haberse encontrado grave, muy grave, al borde de la muerte, luego "estable dentro de la gravedad" el viernes el hospital le otorgaría el alta.

Los rumores sobre el agravamiento de su estado comenzaron a primera hora de la mañana del jueves. Diversas agencias y periódicos, entre ellos EL ESPAÑOL, lanzaron la noticia. Las fuentes consultadas en su entorno familiar, en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil empezaron a difundir, algo antes de la una de la tarde, la noticia de su fallecimiento.

"Me dicen que el Tcol [teniente coronel] Antonio Tejero ha fallecido. Descanse en paz, haciendo la guardia en los luceros", señalaba uno de los mensajes procedentes de su entorno.

Otros mensajes llevaban ya horas compartiéndose entre círculos ultras, en los que lamentaban su empeoramiento. "Se está muriendo", señalaba otro. "No se cree que pase de esta noche. Está en Valencia en casa de su hija, acompañado de todos los demás hijos. Me lo ha confirmado su hijo Ramón", rezaba un nuevo testimonio de los conocidos por EL ESPAÑOL.

Otras fuentes consultadas por este diario confirmaron que durante la madrugada había recibido la extremaunción o unción de los enfermos, el sacramento de la religión católica que consiste en la unción con óleo sagrado hecha por el sacerdote a los fieles que se hallan en peligro inminente de morir.

Había sido precisamente su hijo Ramón, el sacerdote, el encargado de administrársela, lo que indicaba que un fatal desenlace podía producirse en cualquier momento. Fuentes consultadas en su entorno llegaron a precisar que se encontraba en situación de "muerte clínica".

Tejero vive desde finales de los años 90 en la zona de Alzira, en la Comunidad Valenciana. Allí ha mantenido una vida discreta y alejada de la exposición pública. El exmilitar, de 93 años, llevaba varios días ingresado en el hospital de Carcaixent (Valencia). Hasta allí fue trasladado tras el agravamiento de su condición sanitaria.

Horas después, Ramón, uno de los hijos del exteniente coronel, desmentiría la noticia: "Mi padre no ha muerto. Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos".

Buena parte de la prensa cometió el mismo error. Las múltiples fuentes consultadas fueron tajantes al hablar de su defunción y de que su estado de salud empeoró notablemente durante la madrugada, hasta su fallecimiento.

Malinterpretaron, al haber recibido el exteniente coronel los sagrados sacramentos, que este se encontraba al borde del fallecimiento o que iba a fallecer.

Horas después, la tarde del jueves, Tejero experimentó una mejoría, según revelaron desde su familia: "Se encuentra estable, dentro de la gravedad", señalaban las mismas fuentes. Algo más tarde la familia emitiría un comunicado definitivo.

Señalaban que se encontraba en estado de gravedad, pero que estaba "consciente y sereno". Que había pasado la noche "con fiebre". Confirmaron además que había recibido la extremaunción y la bendición papal, extremo que contribuyó a alimentar la confusión y las especulaciones sobre su estado vital.

Alta el viernes

Pese a ello, la familia desmintió "categóricamente" que hubiera fallecido. Al día siguiente, el viernes, la situación ya había amainado, y Tejero se encontraba mejor.

En nombre y representación del exmando de la Guardia Civil, sus abogados emitirían un nuevo comunicado a los medios de comunicación y a la opinión pública para actualizar la información sobre su estado de salud.

"Tras el desmentido inicial, nos complace informar que don Antonio Tejero Molina se encuentra en situación de estabilidad clínica y ha recibido el alta hospitalaria, continuando su recuperación en el entorno familiar", rezaba el mensaje lanzado el viernes por los representantes legales de la familia.

Como recuerda el diario Las Provincias, es la tercera vez que se da por muerto al histórico golpista. Algo similar ocurrió en 2022 y en 2018. En esta ocasión, sin embargo, el empeoramiento de su estado de salud, su traslado al hospital acompañado de toda su familia, la extremaunción y su avanzada edad han disparado todos los rumores.

Todos esos ingredientes propiciaron que su fallecimiento fuera dado por muchos como algo ya definitivo.