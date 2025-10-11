Ábalos pagó viajes e hizo favores al médico de su mujer: "Te llama Palomo para que hables con el secretario de Estado de Cultura"

Cuando era ministro de Transportes, José Luis Ábalos hizo gestiones en favor del doctor Ignacio Palomo, el ginecólogo de su entonces esposa, Carolina Perles.

Además, Palomo se ocupaba de seguir el tratamiento para el cáncer de la entonces mujer del ministro.

De las gestiones se encargó, como era habitual, Koldo García, el principal asesor y hombre para todo del político.

Los Ábalos-Perles también compartieron vacaciones de verano, en 2021, con los Palomo en Santo Domingo (República Dominicana).

Factura, por valor de más de 13.000 euros, de un viaje a Punta Cana de los Palomo y los Ábalos-Perles. EL ESPAÑOL

Así lo constata la factura de un viaje a República Dominicana, por valor de 13.206 euros, que disfrutaron ambas familias. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este documento, incluido en el móvil de García, quien también fue al viaje.

Además, en el sumario del llamado caso Ábalos, consta el siguiente mensaje de Whatsapp, enviado por Koldo a su jefe el 31 de mayo de 2022: "Te va a llamar Palomo para que hables con el secretario de Estado de Cultura".

Mensaje de WhatsApp de Koldo a Ábalos. EL ESPAÑOL

No consta, sin embargo, una respuesta de Ábalos a este aviso. Tampoco se detalla el motivo de la llamada, de haberse producido. Pero sí constata gestiones de Koldo en favor del médico.

En esas fechas, el ministro de Cultura era Miquel Iceta. Su número dos era Víctor Francos, quien pasó a ser presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). Hoy ya no ocupa esta responsabilidad.

Ahora bien, en mayo de 2022, no existía exactamente el cargo de secretario de Estado de Cultura, puesto que había sido suprimido en 2018. Francos ejerció, para ser específicos, de secretario general de Cultura.

Notas de voz

Por otro lado, este periódico ha tenido acceso a varios audios enviados por WhatsApp por Koldo García a Ignacio Palomo.

Estas grabaciones también evidencian que el asesor del ministro realizó gestiones en favor del ginecólogo de la mujer de Ábalos.

"Entonces, ¿qué hago, doctor? ¿Espero a mañana por la mañana o llamo ahora mismo? Lo que usted mande", le dijo Koldo en una de esas notas de voz.

Vídeo | Audios de Koldo García al doctor Ignacio Palomo Pablo Danubio

"Que ya habló Jose [Luis Ábalos], que no hace falta que hable [usted] con ellos, que ya le dieron una explicación. Si puede, primero, hable con Jose, por favor", le indica García en otra grabación de audio.

"No me ha llamado la jefa de gabinete. Quería esperar a mañana por la mañana. Si no, la llamo ahora mismo", le propone en otro.

En un cuarto audio, Koldo le indica a Palomo: "Ahora está en la delegación del Gobierno, porque es allí donde firman los papeles. La Policía ya lo ha pasado. Vale, entonces ya sólo me queda la delegación del Gobierno".

Ignacio Palomo

Ignacio Palomo no es un personaje desconocido en el entorno de Ábalos. Además de ser ginecólogo de Carolina Perles —y de mujeres de la alta sociedad española—, su empresa médica recibió un contrato por parte del Ministerio del Interior para la provisión de test antiCovid.

Dicha adjudicación tenía un valor de 600.000 euros (a un precio de 12 euros cada prueba adquirida). Y, tal y como informó este periódico, la designación de esta empresa se produjo tras una reunión entre responsables de Interior y miembros de Fomento, departamento que, por entonces, al inicio de la pandemia, encabezaba Ábalos.

Así lo reconoció el propio ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska en una respuesta parlamentaria [ver imagen siguiente], suscitada por una pregunta del PP.

Respuesta del Ministerio del Interior sobre este contrato de test Covid. EL ESPAÑOL

Los mencionados audios de WhatsApp, enviadas por Koldo al médico, son posteriores a la adjudicación del contrato de test antiCovid.

El propio Palomo, en un escrito dirigido a este periódico, confirmó que la factura de 600.000 euros le fue abonada a su empresa a cambio del suministro de las pruebas médicas.

La relación de Ábalos con el ginecólogo de su ya exmujer era muy estrecha y no únicamente profesional. El político no sólo viajó a República Dominicana con el médico. También, a Guinea Ecuatorial, país en el que Palomo gestiona servicios sanitarios desde el año 2018.

Koldo García también acudió a ese viaje al país africano, que tuvo lugar nada más ser cesado Ábalos como ministro por Pedro Sánchez y tras abandonar también su cargo como secretario de Organización del PSOE.

El doctor Palomo y Ábalos, junto a un alto cargo de Salud Pública del Gobierno de la República Dominicana, en agosto de 2021. Salud Pública de la República Dominicana

Palomo fue pareja de Guillermina Mekuy. Desde 2012 hasta el primer semestre de 2016, esta mujer, ejerció como ministra delegada del departamento de Cultura y Turismo de la dictadura ecuatoguineana.

En una entrevista con este periódico, Mekuy, activista y novelista, señaló que el doctor dejó de ser su pareja en 2019. Y que, desde esa fecha, no mantiene con él ninguna relación, ni personal ni profesional.

"Son completamente falsos los comentarios que me relacionan con sus actividades profesionales y económicas. Ignacio Palomo lleva muchos años realizando sus negocios en ese país [Guinea], procurando y consiguiendo sus contactos, amistades y relaciones, sin intervención, colaboración ni conocimiento por mi parte", señaló Mekuy.

"Reitero mi desvinculación total y absoluta con el doctor Ignacio Palomo, en todos los aspectos, tanto personales como profesionales y económicos. Me gustaría dejar claro que no tengo ningún conocimiento sobre ellos y nula vinculación a su vida personal", añadió.