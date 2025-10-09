La Policía detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez, sus ministros y la directora del CNI

La Policía Nacional acaba de detener al hacker que filtró de forma masiva datos personales sensibles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros José Manuel Albares, Margarita Robles, la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, su mano derecha en los servicios de inteligencia y de altos cargos de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas, policiales y de los servicios de inteligencia, las pesquisas cuyas diligencias se abrieron hace 17 días en la Audiencia Nacional han finalizado con el arresto de este individuo, un ciberdelincuente que respondía al alias de N4t0x.

Según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, la investigación ha sido vertiginosa, en el sentido de que los especialistas en ciberseguridad de la Policía Nacional querían neutralizar cuanto antes esta amenaza.

El juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, fue el encargado de ordenar la investigación el pasado 22 de septiembre, tras recibir un atestado policial al respecto, cuando estaba de guardia.

Las mismas fuentes señalan que la investigación, en aquel momento, se encontraba en un estadio muy incipiente. Sin embargo, en apenas dos semanas la Policía le pisaba ya los pies a su objetivo, que fue arrestado hace tan solo unos días.

En un primer momento, dada la cercanía con otros episodios protagonizados por hackers rusos, los investigadores indagaron en la posibilidad de que la ciberbanda Noname 057, el mayor grupo hacktivista al servicio de Vladímir Putin.

Este extremo fue descartado a los pocos días, tras hallar la verdadera identidad del autor de la filtración, que incluso llegó a amenazar a distintos diarios digitales tras informar sobre el hackeo.

Esta nueva fuga de datos que investigaba la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional fue difundida por primera vez en el canal de Telegram llamado SpainData el jueves 18 de septiembre a las 19:24 horas, según ha podido comprobar este medio.

Datos sensibles

La acción la reivindicaba el ya arrestado hacker con el siguiente comunicado: "Este mensaje no es para buscar sonido ni para salir en titulares. Es una advertencia clara: la corrupción y la falta de ayudas han llevado a esta filtración. El pueblo exige transparencia y justicia. Vuestras acciones tienen consecuencias".

La filtración se produjo en otro pequeño canal de Telegram este mismo fin de semana. Entre los datos que quedaron expuestos figuraban el DNI del presidente del Gobierno y sus familiares más directos.

A su vez, el hacker N4t0x propagó en su filtración el DNI, la fecha de nacimiento y el domicilio de la ministra de Defensa, Margarita Robles. También la dirección del ministro de Exteriores, además de su anterior dirección y su número de teléfono.

En la fuga de datos figuraba también la fecha de nacimiento y domicilio de la directora de los servicios de inteligencia. De su número dos, el subdirector del CNI, Luis García Terán, filtraron su teléfono móvil.

A su vez, la brecha de seguridad expuso información sobre políticos del PSOE, PP, Vox, Sumar, EH Bildu y Podemos.

La misma fuga ha afectado igualmente al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el excomisario de la Comisaría General de Información, Eugenio Pereiro, recién nombrado número tres del Ministerio del Interior. También información sensible de todos ellos ha resultado expuesta, lo que ha supuesto una brecha en el ámbito de la seguridad nacional.