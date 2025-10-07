Illa reivindica la vuelta de Puigdemont a España en el debate del Parlament

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado este martes su intervención en el debate de política general en el Parlament, reivindicando el retorno de los diputados de Junts Carles Puigdemont y Lluís Puig.

Al comenzar su discurso, ha citado al expresidente catalán Josep Tarradellas, para subrayar que Cataluña es suficientemente grande como para que quepa todo el mundo y es "demasiado pequeña como para que sobre nadie".

"En esta cámara falta gente", ha recalcado Illa, en alusión a Puigdemont y Puig, que siguen sin verse beneficiados por la ley de amnistía aprobada el año pasado.

Illa ha pedido una "aplicación ágil, efectiva y plena de la ley de amnistía", con la que se ha mostrado "plenamente comprometido".

El pleno del Parlament acoge hoy la primera jornada del debate de política general, con el discurso del presidente catalán, que mañana debatirá con los líderes parlamentarios, antes de que el jueves se voten las propuestas de resolución de los grupos.

En el arranque de su discurso, Illa también se ha hecho eco del derrumbe parcial de un edificio en pleno centro de Madrid, en una calle situada cerca de la plaza de Ópera, que ha dejado por ahora tres heridos y cuatro desaparecidos.

Illa ha expresado su "solidaridad con los vecinos y vecinas de Madrid y sus autoridades", a quienes ha deseado que "las cosas vayan lo mejor posible".



