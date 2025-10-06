Alsina sobre los sobres del PSOE: "Hace 32 años me pagaron en billetes y pregunté que de dónde salía tanta pasta"

Carlos Alsina ha dedicado su monólogo de este lunes a los sobres con dinero que circulaban en el PSOE y ha contado hoy que a él la última vez que a le me pagaron en efectivo fue hace 32 años".

"Y no fue aquí. Era una empresa recién constituida cuyo capital, nos dijeron, lo había puesto todo el dueño. Llegó el momento de cobrar la nómina y nos fueron entregando a cada uno un sobre con los billetes y las monedas".

Alsina ha recordado que "aquello de cobrar en efectivo no era muy normal" así que le preguntaron a su jefe directo: "Tantísima pasta en cash, ¿de dónde ha salido? Y su respuesta fue 'mejor no saberlo'".

A continuación, el periodista ha enlazado esa historia personal con la de los sobres del PSOE y los pagos recibidos por el exministro José Luis Ábalos: "Había una vez en España un ministro que tenía a su cargo el Salvamento Marítimo. En su condición de máximo responsable viajó a Canarias para supervisar la actuación de su ministerio en el trato a los 2.000 inmigrantes que habían llegado al muelle de Arguineguín. El viernes visitó el muelle y el sábado aprovechó para ver cómo iban las obras del aeropuerto de Tenerife Sur".

Y ha continuado: "Ya que estaba, pues se quedó a pasar el fin de semana en Tenerife con su familia. Se alojaron en el hotel Palacio de Isora y cuando llegó el momento de hacer el 'ckeck out', domingo por la tarde, quien fue a recepción a abonar la cuenta fue el asistente personal del ministro (...) que respondía al nombre de Koldo García Izaguirre".

El presentador del programa ha recordado que tal como publicó hace cuatro meses el diario Abc, Koldo fue quien "abrió la mochila, sacó un taco de billetes y abonó en efectivo casi 1.800 euros. Pidió factura de cada una de las habitaciones y las distribuyó entre tres sobres: en uno ponía Ferraz, en otro Ministerio y en el tercero, José".

De acuerdo con esa información Alsina ha contado que "fuentes del entorno de Ábalos explicaron que tanto el ministerio como el partido adelantaban el dinero para gastos y luego Koldo lo justificaba; pero en el PSOE le explicaron que no, que si acaso lo que había podido pasar es que Koldo adelantara el dinero y luego pasara gastos para que se le reembolsaran".

El presentador y conductor del programa Más de Uno ha ironizado: "Ahora que sabemos que el reembolso se hacía en efectivo, cabe pensar que lo que le entregaban en un sobre lo guardaba para el siguiente viaje y así iba el hombre haciendo sus cuentas (...). Eso explica que, en cuatro años, Ábalos no usara ni una vez su tarjeta del banco. Y eso que los gastos, como hemos ido sabiendo luego, eran muchos y muy variados, tanto de la familia como de otras personas muy amadas".

El periodista ha explicado que "Ábalos pasaba gastos de representación como ministro -al ministerio- y gastos de representación como secretario de organización del PSOE -al PSOE-". y se ha preguntado si la habitación del Palacio de Isora, "¿la ocupó como ministro, como secretario de Organización o como José?"

"Quiero pensar que nunca pasó al Congreso gastos de representación como diputado, porque entonces la pregunta es: ¿el salario real de este ministro cuál era? Todo el día representando. ¡Y Koldo también! Koldo también pasaba representación, aunque no se supiera a quién representaba", ha señalado.

Y ha recordado que si uno sigue el rastro del dinero se da cuenta de que la UCO aún no ha acabado. "El viernes se conoció un nuevo informe que constata que el PSOE pagaba en efectivo a su secretario de organización los gastos de representación. Por qué en efectivo y no ingresándoselo en la cuenta es algo que el PSOE no ha explicado", ha dicho. Aunque ha aclarado que "no es ilegal".

"Bueno, si en el sobre van más de 2.500 euros igual sí lo es, porque contraviene la norma contra el blanqueo de capitales".

Y ha vuelto a tirar de sátira: "Entiéndalo: Hacienda, cuando ve moverse mucha pasta en billetes, desconfía. Sospecha. Bien lo sabe la ministra María Jesús Montero, que compatibiliza su cargo con el de número dos del PSOE".

Y ha continuado haciéndose preguntas: "¿Los sobre con billetes eran exclusivos del tándem Ábalos-Koldo o es la costumbre entre todos los cargos orgánicos y sus asistentes o conductores? Para concluir que "si todos ellos pasan gastos de estas cuantías y todos lo reciben en 'cash', el volumen de efectivo que maneja la sede central del PSOE es notable".