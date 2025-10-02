Los antidisturbios se echan a la calle contra Marlaska este sábado y se hartan de adelantar dinero para trabajar

Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se echan a la calle a manifestarse contra Fernando Grande-Marlaska esta misma semana. Denuncian que la exigente disponibilidad 24/7 y la constante respuesta a emergencias de carácter nacional no se ve recompensada con un reconocimiento justo por parte del Ministerio del Interior.

"Estar siempre preparados para lo inesperado, ya sea ante una catástrofe natural como la erupción del volcán de La Palma o ante las inundaciones en Valencia, es parte de nuestro trabajo y lo asumimos con orgullo. Pero el sacrificio personal y familiar que realizamos no se valora como debería", señalan los antidisturbios.

Los agentes anuncian que el próximo sábado, 4 de octubre de 2025, a las 14:00 horas se celebrará una concentración de protesta en la sede de la XI UIP, situada en la Avenida Valencia nº 50 de Zaragoza. El objetivo será visibilizar el malestar creciente de la unidad y reclamar con firmeza unas condiciones laborales y retributivas dignas.

Los agentes recuerdan que los complementos económicos permanecen congelados desde hace años, y que las dietas no cubren el coste real de la vida.

"Es inaceptable que tengamos que pagar alojamiento y manutención en servicio de nuestro bolsillo, adelantando dinero al Estado y esperando meses para recuperar lo que nos corresponde. Los policías no somos prestamistas del Gobierno", denuncian.

Desde antes del comienzo del verano, las cajas pagadoras de las comisarías se encuentran bajo mínimos. Este problema se viene enquistando desde hace ya unos meses, señalan fuentes de la Policía Nacional, desde donde lo atribuyen al contexto de ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y la prórroga de los últimos que se aprobaron.

Nunca hasta ahora se había dado la situación de que los policías nacionales tuvieran que adelantar dinero de su bolsillo para poder trabajar.

Hace semanas, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió amparo a los representantes de los principales grupos parlamentarios en la mesa de Interior del Congreso de los Diputados, para urgir al Gobierno a dotar a la Policía Nacional del presupuesto necesario de manera inmediata.

"Desconocemos si el bloqueo se ha producido desde el Ministerio de Hacienda o directamente el Ejecutivo ha obviado la dotación presupuestaria para el servicio de los policías nacionales, pero es una auténtica vergüenza y otro agravio más para todos nosotros", señalaban en un comunicado.

"¿Dónde están esos fondos? ¿Dónde está el presupuesto de las cajas pagadoras? ¿Hasta cuándo pretenden que los funcionarios de Policía Nacional sigan restando dinero de su presupuesto familiar para cubrir esta falta de previsión del Estado? ¿Qué otras vías hay para que los funcionarios viajen sin dormir en la calle?", señalan.

"Devolver la dignidad"

Por ello, los antidisturbios, uno de los colectivos policiales más afectados por esta situación, dada su intensa movilidad por el territorio, exigen la actualización inmediata del Complemento Específico Singular y la equiparación del Nivel de Complemento de Destino con el máximo que ya perciben otras unidades de la Policía Nacional.

En este contexto, los policías de la UIP han querido enviar también un mensaje de fuerza y solidaridad a los compañeros heridos durante la etapa final de la Vuelta Ciclista: "Su profesionalidad y entrega, incluso en un servicio que se tornó hostil, son un recordatorio de los riesgos que asumimos cada día para garantizar la seguridad de todos. No están solos: su sacrificio refuerza nuestra determinación por unas condiciones dignas y seguras".

Los representantes de la UIP advierten de que, si el Ministerio del Interior no actúa de inmediato, el deterioro de estas unidades continuará, con consecuencias directas para la seguridad de los ciudadanos. "La UIP debe ser una unidad de crecimiento profesional, no un simple escalón. Pertenecer a ella no puede ser un castigo, sino una elección y un orgullo", subrayan.

Los agentes concluyen con un mensaje de unidad: "Unidos, tenemos el poder de devolver a la UIP la dignidad que merece. Es hora de que se reconozca nuestro esfuerzo con hechos y no solo con palabras".