El narco Firass Taghi, primo del mayor capo de la Mocro Maffia, se fuga tras el error judicial que obligó a ponerle en libertad

18 días después de abandonar la cárcel debido a un error judicial que obligó a ponerle en libertad, Firass Taghi, primo del mayor capo de la temida Mocro Maffia, se ha fugado de la acción de la Justicia.

Por ello, el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, ha emitido una nueva orden europea de detención alertando a las autoridades de la desaparición de este peligroso narcotraficante.

Según el auto, fechado el 30 de septiembre y al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, el narcotraficante reclamado por Países Bajos se encuentra ilocalizable, "en paradero desconocido".

Fragmento del auto de Pedraz. EL ESPAÑOL

Tras intentar proceder a su entrega, una vez fuera de prisión, las autoridades no han logrado encontrarle. Nadie sabe dónde está.

Pese a todo, Pedraz no hace mención en todo el auto al error en el proceso de extradición cometido en su Juzgado, y que ha propiciado que este objetivo de alto valor se sume a la lista de miembros de esta organización que logran eludir la acción de la Justicia en España.

Al no concurrir ninguna causa para suspender su entrega a las autoridades de su país, el juez lanza una nueva Orden Europea de Detención (OEDE) con el fin de que se disponga a localizarle.

Con su auto, Pedraz libra sendas requisitorias a la Policía Nacional y la Guardia Civil para que encarguen a sus respectivas unidades de localización de fugitivos que procedan a "su

búsqueda, detención y puesta a disposición" judicial.

Entrega frustrada

Este narcotraficante, de apenas 24 años, es primo del más importante dirigente de la Mocro Maffia, Ridouan Taghi, condenado en 2024 a cadena perpetua en Países Bajos. Bajo sus órdenes actuaban los sicarios que intentaron asesinar a Alejo Vidal-Quadras. También llegaron a amenazar de muerte a la princesa de Holanda.

Se trata de una organización que ha puesto en jaque a toda Holanda en los últimos años, comprando voluntades en las fuerzas especiales, en los organismos policiales e incluso del ejército, atacando, señalando e incluso matando a periodistas.

Hasta el exprimer ministro Mark Rutte fue obligado por el servicio secreto a cambiar su rutina porque averiguaron que sicarios de Ridouan Taghi le estaban realizando seguimientos cuando iba en bicicleta.

Firass Taghi fue detenido el pasado 21 de junio en Tarifa, en virtud de una orden expedida por Países Bajos, en el marco de una operación internacional que investigaba la introducción de cocaína por el puerto de Amberes. Después ingresó en prisión provisional.

El 9 de julio se acordó la entrega a las autoridades neerlandesas. Un mes después, el 12 de agosto, tal y como adelantó este periódico, el juzgado de Pedraz ordenó comunicar la resolución a la Oficina Sirene, la unidad encargada de gestionar las alertas del sistema Schengen.

Ese trámite era necesario para completar la entrega. Sin embargo, según fuentes policiales, esos oficios nunca se enviaron. Al no ejecutarse en el plazo de 20 días, el 12 de septiembre se decretó su libertad provisional, pese a las advertencias de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional sobre el elevado "riesgo de fuga".

Como consecuencia, Taghi quedó libre. El propio Juzgado de Instrucción nº 5 asumió días más tarde el error que había provocado su excarcelación.

Ahora, en un nuevo auto, Pedraz señala que se ha intentado ejecutar de nuevo la entrega a Países Bajos, pero que no ha sido posible, "al encontrarse el reclamado en paradero desconocido".

A Firass Taghi se le investiga por los delitos de pertenencia a organización criminal, homicidio voluntario y agresión con lesiones graves y tráfico ilícito de estupefacientes.

Mismos errores

En apenas un año y medio, la Justicia española ha cometido dos errores muy similares que han propiciado la puesta en libertad de dos capos de la Mocro Maffia.

En abril del pasado año, tras haber sido arrestado por la UDEF de la Policía Nacional, el capo Karim Bouyakhrichan, el temido líder de la otra gran familia de la Mocro Maffia, se benefició de otro error similar que le permitió quedar en libertad y posteriormente huir de España.

En aquel entonces, una investigación de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial concluía que "no se observan disfunciones en la actuación y comunicación entre los distintos órganos judiciales" que actuaron contra Karim Bouyakhrichan, cabecilla de la Mocro Maffia que se dio a la fuga en una fecha indeterminada de abril de 2024, tras ser puesto en libertad por la Audiencia Provincial de Málaga.

"Sin embargo, de los cronogramas que recoge el informe se desprenden algunas incógnitas no explicadas, como el hecho de que no se cumpliera de inmediato una resolución del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de ejecutar materialmente la entrega del cabecilla de la Mocro Maffia a Países Bajos, dictada el 15 de marzo", rezaba el informe, revelado por EL ESPAÑOL.

Ese es precisamente el mismo error detectado ahora. El cumplimiento de entrega de las OEDE no se está vigilando: la entrega se acuerda, pero no se termina de ejecutar.