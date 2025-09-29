Aldama afirma que con 10 M del rescate de la aerolínea Plus Ultra "se iba a financiar la Internacional Socialista"

El empresario Víctor de Aldama ha vuelto a relacionar este lunes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con una supuesta financiación ilegal del PSOE. Pero en esta ocasión ha asegurado que el exdirigente socialista presionó al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que se ejecutara el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros.

Aldama ha afirmado en una entrevista en el programa Herrera en Cope que parte del dinero del rescate de la compañía, en concreto 10 millones de euros, se destinó a "financiar la Internacional Socialista".

"Hay un capítulo importante también del que no se ha hablado, que es el famoso rescate de Plus Ultra, en el que Zapatero está involucrado. Va al Ministerio de Transportes por dos veces, en las que yo estoy presente, a hablar con Ábalos y exige que ese rescate se tiene que hacer; [a Ábalos] le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer", ha relatado Aldama.

Y ha continuado: "Yo escucho tanto a Ábalos como al señor Koldo García decir que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. Dónde hayan ido esos 10 millones de euros no lo sé. Es algo que dijeron ellos dos cuando este señor [Zapatero] salió del Ministerio".

El empresario, no obstante, ha afirmado que Ábalos "nunca quiso recibir" al expresidente del Gobierno y que "estaba en contra de ese rescate".

Aldama ha querido recalcar la importancia del rescate de Plus Ultra señalando que fue "más cuantioso" que el de Air Europa, aerolínea a la que el Gobierno concedió un crédito de 475 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Ha basado su argumento en que mientras Air Europa tenía más de 800 empleados directos e indirectos, además de 32 aviones, Plus Ultra solo manejaba dos aeronaves.

Sobre las conexiones de Zapatero y Venezuela, Aldama ha dicho que "es algo que en este momento no puedo hablar, lo haré en sede judicial". "Sabe perfectamente las veces que ha estado conmigo, la documentación que puedo tener sobre eso y él sabe perfectamente de la financiación ilegal del partido como he dicho en otra ocasión", ha añadido, vinculando al expresidente con la trama de hidrocarburos y el rescate de Plus Ultra.

Sobre esa presunta financiación ilegal del PSOE, el empresario investigado en el caso Koldo ha aseverado que "tiene que haber pruebas más que suficientes".

Durante la entrevista en la cadena de radio, Aldama también ha sido cuestionado sobre el futuro judicial de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y la posibilidad de acabar condenada. "Es lo que debería de pasar, hay pruebas suficientes sobre el tema y el juez lo tiene muy claro", ha sentenciado.