El buque de la Armada que Sánchez envía en apoyo de la Flotilla de Gaza está equipado con material de guerra israelí

El Buque de Acción Marítima (BAM) Furor, la nave de la Armada que el Gobierno ha movilizado este jueves con el objetivo de asistir a la Flotilla de la Libertad, en la costa de Gaza, cuenta con armamento y tecnología militar israelí.

Así lo ha podido comprobar EL ESPAÑOL en fuentes de las Fuerzas Armadas conocedoras de las capacidades de esta embarcación.

Concretamente, las ametralladoras MK 38 Mod-2 de 25 mm que forman parte del armamento del buque las fabrican la británica Bae Systems y Rafael, esta última una de las principales empresas de armamento y tecnología militar del país que dirige Benjamin Netanyahu.

El armamento principal de los BAM de la Armada son un cañón Oto Melara de 76mm, dos cañones automatizados Mk-38 de Bae Systems y Rafael de 25mm, sendas ametralladoras de 12,70 y, para la autoprotección, 4 lanzadores de chaff/IR. Así lo recoge la publicación especializada Revista Ejércitos.

Rafael Advanced Defense Systems es una de las empresas israelíes de armamento más antiguas. Fue fundada en 1948 con el nombre de Hemed, el acrónimo de unas palabras que en español se traducirían como Autoridad para el Desarrollo de Armamentos. En 2007 cambió ese nombre por el actual.

La compañía cuenta con 7.500 empleados, y se caracteriza por diseñar "soluciones" en materia de defensa, cibernética y seguridad para aire, tierra, mar e incluso para el espacio.

Además ofrece tecnología para el control de fronteras y protección de instalaciones de infraestructura crítica, macrodatos (big data) y ciberdefensa.

La empresa fue seleccionada para dirigir el Equipo Nacional de Respuesta a las Emergencias Cibernéticas de Israel (CERT) y provee el Sistema de Defensa Cibernética para el Registro Central de Créditos del Banco de Israel y también del sistema de defensa cibernética de los Ferrocarriles de Israel.

Una de las principales especialidades en el ámbito bélico de esta compañía es el sistema de misiles Iron Dome, la llamada Cúpula de Hierro israelí. También los misiles contracarro Spike, esenciales en el Ejército de Tierra.

Las tropas españolas dejarán de disponer de ellos tras el embargo decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Llegada a Gaza

El Furor tiene previsto alcanzar la costa de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo que Israel mantiene sobre el territorio palestino e introducir ayuda humanitaria.

El anuncio de su partida lo hizo ayer el presidente del Gobierno en Nueva York.

La decisión de Sánchez responde a la creciente preocupación por la seguridad de la Flotilla de Gaza, que ha sufrido varios incidentes durante la navegación.

"El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad", subrayó Sánchez.

El martes, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que consolida la prohibición de la compraventa de armamento a Israel.

El Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles se encuentra inmerso en el desarrollo y evaluación de los potenciales sustitutos para los programas anulados.

Los primeros afectados por esta desconexión fueron los programas de lanzacohetes SILAM y la adquisición de los Spike LR2, fabricados por Rafael. La anulación de ambos programas llegó sólo unas horas después de que Sánchez anunciara las nueve medidas en apoyo a Palestina y en contra de Israel.

Contar con este tipo de munición anticarro es clave para las Fuerzas Armadas españolas. Durante la guerra de Ucrania se ha demostrado su eficacia para neutralizar todo tipo de vehículos blindados a distancia.