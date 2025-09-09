Sánchez dio instrucciones a Ábalos antes de reunirse con Delcy Rodríguez en Barajas, según su exmujer

Carolina Perles, exmujer del exministro José Luis Ábalos, asegura que éste se desplazó al Aeropuerto de Barajas a recibir a Delcy Rodríguez tras "hablar con Marlaska y el presidente" del Gobierno, quienes le dieron instrucciones.

Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tenía vetada la entrada en España y en el resto de la Unión Europea, debido a las sanciones que pesaban sobre ella. Sin embargo, pisó Barajas el 20 de enero de 2020 y ocupó durante unas horas la sala VIP de la Terminal 1.

En una entrevista televisiva, Perles ha narrado cómo, aquella noche, Ábalos le comunicó que tenía que acudir de urgencia al aeropuerto. Y que lo hizo sin seguridad. Se desplazó, únicamente, junto a su asesor, Koldo García. "Ha habido un problema", asegura la mujer que le dijo el entonces ministro de Transportes.

"Él estaba hablando en ese momento con Marlaska y el presidente", ha señalado Perles en la entrevista.

Asimismo, ha sostenido que Ábalos, una semana después, solicitó al entonces director de Aena que borrara las cintas de seguridad de las videocámaras del aeropuerto, que captaron a la comitiva en Barajas, a lo que este directivo se negó.

El empresario Víctor de Aldama, considerado el comisionista del caso Koldo, también ha participado en el programa El precio de la corrupción, de Telecinco, en el que se ha emitido la entrevista.

Aldama, con gran influencia en el Ministerio de Transportes mientras Ábalos lo presidía, también acudió al aeródromo aquella noche de 2020.

Según su testimonio, el político llegó "muy nervioso" y Delcy Rodríguez se quejó cuando estuvo a punto de estar detenida, ya que contaba con aterrizar sin sobresaltos. La número dos del régimen chavista, molesta y sintiéndose engañada, exigió soluciones.

Aldama, además, le había organizado varias citas con ministros, con el propio Sánchez y con altos cargos institucionales para su estancia en España, que, finalmente, se circunscribió a Barajas y tan sólo duró unas horas.

El comisionista también tenía reservado un chalé de lujo en Madrid para que Rodríguez lo ocupara varios días.

Ahora bien, cuando este escándalo salió a la luz, el Gobierno dio varias versiones —a veces, contradictorias— sobre lo sucedido.

Al poco de ocurrir, Ábalos negó haberse visto con Delcy Rodríguez. Sostuvo que recogió en Barajas al ministro de Turismo venezolano, amigo suyo, que viajaba en el mismo jet. A las pocas horas, se corrigió y admitió que tuvo un breve contacto con la dirigente.

En febrero de 2020, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que nunca dio instrucciones a los policías que hicieron frente al Delcygate, quienes, pese a que la dirigente pisó la Terminal 1, evitaron que la accediese al espacio Schengen.

Por otro lado, un informe de la Guardia Civil, además, recogía un mensaje de WhatsApp enviado por Ábalos a Sánchez, en el que el primero le informa del viaje a España de la número dos del chavismo.

El ministro le explicó a su superior que planeaba verse con Delcy Rodríguez "discretamente". El presidente del Ejecutivo respondió con un escueto "Bien".

Whatsapp de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos autorizando la visita secreta de Delcy Rodríguez a España. EL ESPAÑOL

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de instruir una de las ramas del llamado caso Koldo, rechazó investigar la visita de Delcy Rodríguez a Madrid. Ahora bien, un informe de la Fiscalía Anticorrupción, que apoyó la negativa del magistrado, sí admitía que el viaje se produjo "en circunstancias nada claras".

"Y es evidente que tal hecho pueda tener trascendencia política", reconocía el fiscal Luis Pastor.

Declaración de Aldama

Las revelaciones de Carolina Perles sobre el llamado Delcygate coinciden con el testimonio de Aldama ante el juez.

El 4 de febrero de 2019 el Gobierno español reconoció al opositor venezolano Juan Guaidó como presidente electo, un gesto que hizo que Nicolás Maduro se sintiera traicionado por España.

Ése fue el detonante del viaje de Delcy Rodríguez organizado por Víctor de Aldama, según el relato de éste.

En la Audiencia Nacional, el empresario sostuvo que el viaje de la dirigente chavista se organizó un mes antes de producirse, con el conocimiento del Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez estaba al tanto de la visita a través de Ábalos y Marlaska, que eran los interlocutores, siempre según Aldama.

En otro orden de cosas, Perles ha narrado en la entrevista que la hija que tiene con Ábalos, cuando era menor, descubrió, "escandalizada", pornografía en el ordenador familiar. El exministro le reconocería a su mujer que la había consumido "para relajarse".

Carolina Perles, quien ha reconocido estar "asustada", también ha relatado que dicho dispositivo almacenaba varias carpetas con imágenes de mujeres. Algunas, prostitutas. "No eran tres o cuatro. Si no eran doce...", ha cifrado.

La supuesta reacción de Ábalos a cuando su exmujer encontró contenido erótico en el ordenador familiar



💶 #ElPrecioDeLaCorrupción

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/t9azatHpzq — Telecinco (@telecincoes) September 8, 2025

La exesposa del político ha contado en televisión que se quejó de esta situación, en noviembre de 2020, a Adriana Lastra, la entonces secretaria general del PSOE, y a la jefa de Comunicación de la formación, Maritza Ruiz Mateos.

Carolina Perles también ha señalado que, tras ello, le invitó a tomar café Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Sin embargo, la oferta no fructificó. "Yo entiendo que no era donde debía yo trasladar esa inquietud. Trato de hablar a Nadia Calviño [entonces, ministra de Economía], que era mi vecina. Me dijo: 'No quiero saber nada'".

Preguntada sobre Koldo García, Perles le ha definido como un "matón", ha recordado su pasado por portero de un puticlub y ha criticado que "nunca fue una buena influencia para Ábalos".

Le ha tildado de controlador e invasivo y ha recordado que fue Santos Cerdán, el ex número tres del PSOE, actualmente en prisión, quien medió para que García fuera contratado como asesor, chófer y escolta del exministro, a fin de "maniobrar".

En varias conversaciones, grabadas en secreto por Koldo, se oye a Cerdán organizando el reparto de supuestas comisiones ilegales que se derivarían del amaño de obras públicas en Transportes.