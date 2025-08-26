Dos miembros de la UME resultan heridos al chocar su vehículo con otro de ganado en Orense y caer por un terraplén

Imagen de archivo de un camión de la UME. Europa Press

Dos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos es graves este martes en el municipio orensano de Trasmiras tras chocar el vehículo en el que viajaban con un camión de ganado.

Los heridos son especialistas y pertenecen al grupo de Artillería de León, desplazados desde este lunes con la UME.

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén. La autovía está cortada en ese tramo.

Con estos datos, los gestores del 112 movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Xinzo de Limia y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los medios desplazados confirmaron que no había atrapados. Con todo, uno de ellos fue evacuado en el helicóptero medicalizado con base en Orense. Está estabilizado e ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense (CHUO).

Así lo ha confirmado el delegado de Defensa en Orense, el Coronel Peñas, en un acto en la mañana de este martes en el Centro de Coordinación Provincial de lucha contra incendios de Ourense, que ha visitado junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El otro herido fue trasladado en ambulancia.