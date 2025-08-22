Estabilizado el incendio de Jarilla, en Cáceres, tras quemar 17.300 hectáreas en once días

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha indicado tras la reunión del Cecopi en el centro de mando del incendio de Jarilla, en Cáceres, que el fuego está “estabilizado” tras once días activo.

“Los trabajos durante el día de ayer y durante la noche han dado sus resultados, han seguido el camino y la línea marcada”, ha indicado el consejero, que ha cifrado en 17.300 las hectáreas quemadas por el fuego.

Bautista ha señalado que este incendio estará en situación operativa 2 hasta las 18.00 horas de esta tarde, el máximo nivel de riesgo.

En estos momentos existen algunos puntos calientes en el noroeste del incendio, donde se concentrarán este viernes seis medios aéreos y otros más de 200 efectivos en el perímetro, tras una noche "algo complicada" pero en la que se ha perimetrado el fuego.

El consejero ha indicado que a partir de las cinco de la tarde, los vecinos de la zona periurbana de Hervás podrán regresar a sus viviendas, así como los de las casas aisladas de Jerte, Tornavaca, Cabezuela y Navaconcejo.

“A partir de las seis de la tarde habrá un repliegue de los medios externos y se quedarán solo los medios de extinción de la Junta de Extremadura”, ha añadido Abel Bautista.