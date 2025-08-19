El restaurante denunciado por "cobrar 12€ por colgar un bolso" se querella contra la clienta: "Fue un error que se subsanó"

Fotomontaje con el ticket que incluye un cargo de 12 euros por un gancho para el bolso. EL ESPAÑOL

El restaurante que fue denunciado por incluir en el ticket de una comida el concepto "Gancho bolso", por el que sumó 12 euros a la cuenta, se ha querellado contra la clienta que compartió en sus redes sociales una imagen de esta factura.

El local Wakame, ubicado en Ibiza y especializado en comida japonesa, subraya que se trató de un "error" que no tardó en ser "subsanado" y que, finalmente, no se cobró esta cantidad por colgar el bolso de la clienta.

Asegura que el polémico concepto se incluyó en la cuenta indebidamente, por un descuido, pese a ser una "cortesía de la casa" y que "se rectificó del ticket antes del pago", por lo que "no se causó ningún perjuicio económico" a la clienta o a sus dos acompañantes.

La abogada del restaurante, Marina Corral, ya ha solicitado a los Juzgados de Ibiza la celebración de un acto de conciliación contra la clienta, a quien atribuye un supuesto delito de injurias y calumnias y a quien exige una indemnización de 36.000 euros.

La polémica comenzó el pasado 5 de agosto. Una usuaria compartió en sus redes sociales la imagen de un ticket que incluía un cargo de 12 euros por el concepto "Gancho bolso". En su tuit, la mujer explicaba: "La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta, pero, ante su insistencia, aceptamos. Nuestra sorpresa al ver la cuenta... ¿Es normal? ¿Es legal?".

En su post, también etiquetaba a la cuenta oficial del Ministerio de Consumo. En su escrito, la abogada de Wakame Ibiza también exige a la usuaria que borre de sus redes sociales dicho tuit y que publique uno nuevo retractándose.

Finalmente, la organización Facua-Consumidores en Acción trasladó la queja de la clienta a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares, ante la que también denunció al restaurante, que se arriesga ahora a un expediente sancionador.

Ahora bien, en su escrito, la abogada del restaurante señala que la clienta, "pese a la corrección del error, emprendió una campaña de desprestigio en las redes sociales", atribuyendo al negocio la comisión de "prácticas engañosas".

Varios medios publicaron, en base a aquel tuit, que Wakame cobró 12 euros por este servicio. A raíz de ello, su abogada asegura que han disminuido las reservas, empeorado las reseñas en Internet y que el local recibe comentarios ofensivos.

Tanto es así, que la querella incluye capturas de pantalla de la plataforma de reservas de Wakame, en las que varios usuarios se registran con nombres como "Fuck you 12 euros bolsa".

"La publicación [del tuit], en la que se acusa al restaurante de engañar a los clientes, en particular, a los turistas, supone una imputación de hechos falsos constitutivos de delito. (...) Su repercusión ha generado un evidente daño reputacional, provocando pérdida de clientela y un descrédito frente a proveedores y terceros", reza el escrito de solicitud de conciliación.

Ahora, la clienta deberá ser emplazada en los Juzgados de Ibiza, donde podrá aceptar las exigencias del restaurante. Si no lo hace y se frustra un posible acuerdo, Wakame hará efectiva su querella.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la abogada del restaurante, la letrada penalista Marina Corral, directora de Corral Abogados Penalistas y socia codirectora de Barral Abogados.

Corral señala que "este caso abre un debate necesario sobre la responsabilidad en la viralización de noticias falsas en redes sociales". Indica que, ahora, será la Justicia la que "deba pronunciarse sobre quién asume las consecuencias de la injuria grave con publicidad: si el autor original de las acusaciones, las plataformas que las viralizan o las entidades que las difunden sin contrastar".

Por su parte, desde el restaurante, subrayan a este medio lo siguiente: "Creemos en la crítica constructiva y escuchamos siempre a nuestros clientes, pero no podemos permanecer impasibles ante acusaciones falsas que atentan directamente contra el esfuerzo, la profesionalidad y la reputación de todo nuestro equipo".