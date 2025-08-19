Feijóo propone reformar la ley para repatriar "de forma inmediata" a los inmigrantes que cometan delitos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por la "tolerancia cero" con aquellos inmigrantes que cometan delitos y quiere reformar la legislación para acelerar la repatriación de los que delincan.

Además, ha avanzado que si gobierna el PP reformulará los requisitos de la reagrupación familiar para que no se usen de "forma torticera" por inmigrantes irregulares, al tiempo que eliminará la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a prestaciones no contributivas.

"Tenemos que estudiar cómo podemos y debemos reformar la Ley de Extranjería y el Código Penal para acreditar en qué supuestos las repatriaciones son inmediatas. Cometiendo un delito se rompe el vínculo de permiso de trabajo para la inmigración regular y también se expulsa de forma automática al inmigrante irregular", ha declarado Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press.

Feijóo, que ha recordado que casi el 14% de la población en España es inmigrante, ha defendido "ajustar las leyes" para que "determinados delitos que cometan los inmigrantes den lugar a repatriaciones inmediatas".

"En materia de inmigración, todos los países de nuestro entorno están revisando sus leyes: el primer ministro británico, el presidente de la República Francesa, el canciller alemán, la primera ministra italiana. Todos salvo el presidente de España, que no tiene política migratoria y utiliza la inmigración para buscar tensionar y polarizar", ha enfatizado.

Según Feijóo, "no es tolerable que una persona no cumpla la legislación española". "Si una persona quiere vivir en España, o se somete a la legislación española, o no podrá vivir en España. Y si además esa persona está en España de forma irregular, es que lo irregular y lo ilegal no puede producir derechos", ha manifestado.

Por eso, ha reiterado que deben estudiar qué modificaciones de la Ley de Extranjería y del Código Penal tienen que "activar para clarificar en qué supuestos delictivos" se puede producir la "repatriación inmediata" del inmigrante que delinca.

"Pero el problema adicional es que la actual Ley de Extranjería ya prevé determinados supuestos de determinados delitos que dan lugar a la repatriación y el Gobierno también incumple la actual Ley de Extranjería", ha advertido Feijóo.

Control de fronteras

Feijóo ha subrayado que el PP tiene una política migratoria "muy clara" cuyas líneas generales aprobó en su reciente congreso nacional de julio. "En este momento estamos trabajando en distintas concreciones para desarrollar con exactitud y con determinación esa política migratoria, que es uno de los grandes problemas que tienen todos los países de Europa", ha manifestado.

En primer lugar, el líder del PP ha recalcado que hay que ser "absolutamente exigentes en el control de las fronteras". "España ha sido el año pasado el coladero de Europa para la inmigración irregular. Frontex y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán en toda la frontera sur, que es la frontera que a nosotros nos corresponde", ha relatado.

Además, ha defendido la "tolerancia cero con la delincuencia en la inmigración" y ha señalado que el PP "acelerará las repatriaciones de los inmigrantes que hayan delinquido". También "desvincularán los empadronamientos con el derecho a las prestaciones no contributivas", ya que, según sostiene este partido, "la irregularidad no puede generar derechos".

Inmigración "ordenada"

En cuarto lugar, el presidente de los 'populares' ha avanzado que reformularán "los requisitos de acogimiento y reagrupación familiar para que la inmigración irregular no falsee y no utilice de forma torticera estas instituciones".

"Estos principios para nosotros son irrenunciables y los desarrollaremos con concreción y hará falta probablemente incidir en algunas normas y reformar algunas normas", ha indicado, para subrayar que el PP va a "favorecer la inmigración que culturalmente, idiomáticamente y religiosamente tenga una mayor facilidad de inserción en España".

Feijóo ha recalcado que la inmigración tiene que ser "ordenada", "regular" y "cumplir las leyes españolas". "La inmigración de personas que vienen a trabajar a España, nosotros no la vamos a perseguir. Vamos a facilitar a las empresas de construcción, del sector de servicios, del sector agroalimentario, la mano de obra que necesitan", ha apostillado.

Según Feijóo, se trata de "cumplir la ley y no frivolizar, tensionar, polarizar y enfrentar para crear más problemas". "Somos un partido de Estado, gobernamos en Ceuta, gobernamos en Melilla. Hemos acreditado que sabemos convivir", ha resaltado, para advertir de que el PP no va a "aceptar ni la hipocresía y el cinismo de la izquierda ni el extremismo de planteamientos anti-inmigratorios de forma genérica", en alusión a Vox.

"No hay política migratoria"

Tras asegurar que el Gobierno "no tiene política migratoria", Feijóo ha recalcado que Pedro Sánchez "lleva más de un año incumpliendo sus obligaciones de la tutela de menores que han pedido asilo político en España".

"El Gobierno ha sido condenado por el Tribunal Supremo a la tutela de más de mil menores que han pedido asilo y que están en Canarias sin la tutela efectiva del Gobierno central. Y después de cinco meses, ha empezado a ejercer la tutela en el 1% de los mil menores, es decir, en 10 de los mil que el Tribunal Supremo ha obligado hace cinco meses", ha relatado. Precisamente, este lunes el jefe del Ejecutivo y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrán una reunión sobre el reparto de menores.

El presidente del PP ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "no tiene ninguna legitimidad para hablar de inmigración". "No cumple sus obligaciones. No tiene política inmigratoria", ha abundado, para añadir que tampoco ejerce "control en las fronteras".

Además, ha reiterado que el Gobierno "no ejerce ni siquiera la legislación española en supuestos de repatriación", algo que, a su juicio, evidencia que "está paralizado" y que España "no funciona".

"El Gobierno solo tiene un objetivo: enfrentar a los españoles para sacar rentabilidad política. Y no le oculto, a Vox también le interesa enfrentarnos, tensionar, no solucionar problemas y buscar la rentabilidad política del enfrentamiento", ha aseverado.

Críticas a Vox

Feijóo ha subrayado que "para ser un partido de Gobierno", hay que acreditar "tener un proyecto de Estado", "tener experiencia de gobierno y "tener ganas de gobernar".

"Y en mi país hay partidos que no tienen ganas de gobernar, que lo que quieren simplemente es ganas de medrar en la oposición. Y yo no estoy aquí para medrar en la oposición, yo estoy aquí para garantizar un cambio político en mi país", ha proclamado.

En este sentido, ha asegurado que "no va a perder un minuto en discutir con Vox". "Mi objetivo es que el sanchismo se acabe y que haya un cambio político. Y la única alternativa de cambio político es el PP. Entre otras cosas porque somos el único partido en España que quiere gobernar", ha afirmado, para añadir que "otros" viven "muy bien en la oposición", "en la tensión" y "en la polarización".

Finalmente, el jefe de la oposición ha pedido "menos tensión, menos utilizar la inmigración para buscar rentabilidad política, menos enfrentamiento entre la gente y más cumplimiento de las leyes". "¡Cumplamos las leyes!", ha exclamado.