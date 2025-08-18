Montero avanza que presentará Presupuestos y defiende que ya hay partidas para prevenir y combatir los incendios

El Gobierno presentará un nuevo proyecto de Presupuestos tras las sucesivas prórrogas presupuestarias. Así lo ha avanzado este lunes, en el que media España se encuentra en alerta por incendios, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Rotundamente sí: presentaremos ese proyecto de Presupuestos", ha dicho en una atención a medios en Rota, donde ha subrayado que, en todo caso y pese a contar actualmente con cuentas prorrogadas, el Ejecutivo ha ido aumentando el importe de varias partidas en los últimos tiempos.

Incluida la relativa a la prevención y combate de incendios, ha puntualizado, mientras arrecian las críticas desde algunos territorios, como Extremadura, sobre los medios disponibles para atajar las llamas que afectan a la mitad occidental de España.