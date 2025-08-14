Sánchez volvió a ser excluido en las dos reuniones clave sobre Ucrania: participó en la de los 'voluntarios' sin Trump

Pedro Sánchez volvió a ser excluido este miércoles de las reuniones clave para encontrar una solución a la guerra de Ucrania.

El presidente español intervino en la tercera de las citas de la jornada auspiciada por el canciller alemán Friedrich Merz a 48 horas de la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin.

Por la mañana, Moncloa informó de la presencia de Sánchez con sus colegas europeos: "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en la reunión virtual de líderes de la Coalition of the Willing en la que España ha estado presente desde sus primeros encuentros".

Participó únicamente en ese foro, un grupo de una treintena de países que coordinan la entrega de ayuda militar a Ucrania, denominado Coalición de Voluntarios.

Aunque la cita era relevante para la logística bélica, no tenía ni la proyección ni el peso político que las conversaciones que previamente tuvieron los líderes europeos con Trump, con Volodímir Zelenski y con Mark Rutte.

El objetivo de las reuniones en las que no estuvo Sánchez era asegurar que Kiev esté presente en cualquier negociación que surja tras el encuentro del viernes en Alaska entre Trump y Putin.

Primera reunión

La cita más importante del día fue la videoconferencia convocada por el canciller Merz.

En ella participaron el presidente ucraniano, los líderes de Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y Finlandia; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump se unió al encuentro para escuchar directamente las demandas europeas de que ningún acuerdo con Moscú se cierre a espaldas de Kiev.

Allí, Zelenski insistió en que cualquier alto el fuego debe ir acompañado de garantías firmes y de la restitución de la integridad territorial de Ucrania. Y Merz advirtió de que cualquier concesión territorial enviaría un mensaje de debilidad a Moscú.

El tono, firme y coordinado de los líderes europeos, buscaba influir en la posición que Trump llevará ante Putin.

Segunda reunión

A esta primera reunión le siguió otra videollamada con un formato similar, en la que se mantuvo la presencia de Zelenski y de la mayoría de líderes europeos clave.

Fue una conversación más breve y enfocada a cerrar mensajes y consensuar una estrategia transatlántica que blinde el papel de Ucrania en el proceso negociador.

En ambas, la ausencia de Pedro Sánchez fue notable, especialmente porque España es socio de peso en la UE y en la OTAN.

La Moncloa no ha explicado oficialmente las razones de su exclusión.

Tercera reunión

Fuentes gubernamentales españolas defienden que la presencia en el grupo de los voluntarios refleja el compromiso de España con Kiev.

Pero mientras Emmanuel Macron, Giorgia Meloni o Keir Starmer buscaban influir directamente en la agenda de Trump antes de su cara a cara con Putin, el presidente español intervenía en un marco mucho más limitado.

En el plano diplomático, la diferencia es evidente: en las dos reuniones de alto nivel se debatieron líneas rojas y objetivos comunes para la negociación, mientras que la Coalición de Voluntarios se centró en cuestiones operativas de suministro militar.