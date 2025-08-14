El PSOE llama "caradura" a Feijóo por aplaudir a los presidentes del PP ante los incendios: "Llegan tarde y mal"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha llamado "caradura" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "aplaudir y justificar" a los presidentes autonómicos de su partido en la gestión de catástrofes -ahora los incendios forestales-, cuando siempre "llegan tarde, mal y con recortes".

En unas declaraciones facilitadas a los medios, ha lamentado que Feijóo, en lugar exigir a sus presidentes autonómicos que se pongan al frente de estos desastres e inviertan en esta materia, "lo que hace es aplaudirles, justificarles o tirarle la culpa a otro y en esto tiene demasiada caradura".

Torró ha cargado contra los presidentes autonómicos del PP porque, según ella, siempre llegan tarde a gestionar las catástrofes debido a que "o están en el Ventorro, tomando el sol en la playa, en Miami o en paradero desconocido", refiriéndose por este orden a los jefes de Gobierno de la Comunidad Valenciana, en su caso por la dana, y al resto por los incendios en Castilla y León, Comunidad de Madrid y Andalucía.

Igualmente ha cargado contra el PP porque, a su juicio, no tienen voluntad de invertir en prevención y extinción de incendios como se ha visto -ha dicho- en Madrid, donde solo se contrata a los bomberos durante tres meses o en Castilla y León, donde -ha asegurado- no invierte lo necesario para llegar a todo el territorio.

La dirigente socialista ha recordado en este sentido que el PSOE castellano y leonés solicitó la profesionalización del cuerpo de bomberos y el PP y Vox votaron en contra, añadiendo que un consejero de esa comunidad ha dicho que todo eso "es un despilfarro económico".

También ha criticado los "recortes" del PP en prevención de catástrofes porque ha denunciado que hay casos de "negacionismo climático" y eso se traslada a los presupuestos recortando o reduciendo inversiones.

Ha aprovechado igualmente para arremeter contra Feijóo por la moción aprobada en Jumilla (Murcia), que prohíbe actos religiosos en instalaciones deportivas que antes sí había utilizado la comunidad islámica, al acusarle de ser "más de Vox que el propio Abascal, ha pasado a Vox por la ultraderecha".