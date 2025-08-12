Los incendios se extienden por toda España en condiciones "extremas": la UME despliega casi a un millar de efectivos

Miles de hectáreas han sido calcinadas en los últimos días por las decenas de incendios forestales que se extienden por toda España. Miles de personas y familias han tenido que ser evacuadas en zonas de Madrid, Castilla y León o Andalucía ante la amenaza que suponían las llamas para sus casas o lugares de veraneo. Otro verano negro que de momento se ha cobrado una víctima mortal en Tres Cantos y acrecentado por una ola de calor que dura ya más de una semana.

La situación es tan preocupante que el Ministerio del Interior se ha visto obligado a elevar a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos del país. Una medida que tiene el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas.

Casi un millar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia se encuentran desplegados en Chandrexa de Queixa (Ourense), Paradiña y Yeres (León), Puercas de Aliste y Molezuelas (Zamora), Tres Cantos (Madrid) y Navalmoralejo (Toledo). También se ha convocado para esta tarde una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD). "Estamos en riesgo extremo de incendios forestales. Mucha precaución", ha subrayado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Galicia

El fuego en el Macizo Central de Ourense continúa avanzando y en las últimas horas ha obligado a realizar desalojos en viviendas en los municipios ourensanos de Maceda y Chandrexa de Queixa. Se trata del peor incendio de todo el verano en Galicia y ha arrasado casi 4.000 hectáreas, más de todo lo que había ardido en Galicia en 2024, según la Consellería do Medio Rural.

Vista del incendio que se registra en los alrededores de Maceda (Ourense). Brais Lorenzo Efe

También están activos los incendios de Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas) --ya desactivada la Situación 2 en Silva y San Paio--; Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y Samos, parroquia de Santalla (200 hectáreas).

Por su parte, están estabilizados los fuegos de: Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Maceda, parroquia de Castro de Escuadro (450 hectáreas); A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáreas). "Están siendo dos semanas muy complicadas, con una meteorología muy adversa y una actividad incendiaria muy alta", ha explicado la conselleira María José Gómez.

Castilla y León

El incendio forestal declarado el pasado sábado en Yeres, que afectó al espacio natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, continúa obligando a mantener evacuados a unos 700 vecinos de cuatro localidades, pese a que su evolución durante la pasada noche ha sido favorable y gran parte de los frentes se encuentran controlados.

Según ha informado este martes Enrique Rey, portavoz de la Junta, el trabajo nocturno de los equipos de extinción ha permitido consolidar el perímetro del fuego, con un 80% del incendio controlado. El 20% restante, concentrado en zonas de difícil acceso, sigue activo y requerirá más esfuerzo para ser sofocado.

Incendio en Las Médulas (León) César Hornija / ICAL

En Molezuelas, donde el fuego ha arrasado ya unas 3.500 hectáreas y calcinado varias viviendas y una nave en Cubo de Benavente, se atisba un panorama "más favorable" tras los trabajos de extinción realizados en las últimas horas.

Sin embargo, en la Sierra de la Culebra, en Zamora, la situación es peor. Según explica la Subdelegación del Gobierno, el fuego desatado en la zona ha obligado a desalojar a los vecinos de Puercas de Aliste y también de la localidad de San Martín de Tábara y Ferreruela a Alcañices, así como a cortar la carretera ZA-P-2433, entre Puercas y Ferreruela, el camino rural asfaltado de Ferreruela a Vegalatrave y la carretera de Abejera a Valer.

"Vamos a reponer, vamos a reconstruir todo aquello que se haya perdido", ha prometido el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Comunidad de Madrid

El fuerte viento que se sufría este lunes en Madrid hizo que el fuego avanzara como una lengua feroz en la zona de Tres Cantos y engullera, por momentos, varias zonas boscosas, afectando a 1.000 hectáreas de terreno. Las llamas se han llevado la vida de un hombre de unos 50 años que fue encontrado por la Guardia Civil con el 98% de su cuerpo quemado.

Incendio en Tres Cantos Efe

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha explicado que las rachas habían sido de 70 kilómetros por hora en algunos momentos y que llevaron al fuego a recorrer hasta seis kilómetros en sólo 40 minutos. "El incendio ha sido explosivo por momentos", ha asegurado.

Aunque todavía no se ha podido calcular bien el desastre que este fuego ha producido, ya se habla de varias viviendas afectadas en la urbanización de Soto de Viñuelas, el colegio King's College parcialmente afectado y sobre todo algunas fincas rústicas con animales calcinados.

Castilla-La Mancha

El incendio forestal de Nivel 2 declarado este lunes en las inmediaciones del municipio toledano de Navalmoralejo afecta ya a parte de Extremadura. La UME ya está trabajando en la extinción del fuego tras la petición de la Junta. Durante la noche se han producido fuertes rachas de viento que han dificultado el operativo y la superficie calcinada ya supera las 3.250 hectáreas.

Imagen aérea de la zona calcinada en Toledo. Efe / Junta de Extremadura

La cercanía de las llamas ha obligado a adoptar medidas preventivas de alejamiento en Navalmoralejo (Toledo) y al confinamiento en los pueblos aledaños de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres).

Andalucía

La Dirección de Emergencias de la Junta de Andalucía ha permitido el regreso de 700 de las 2.000 personas desalojadas este lunes por el incendio declarado en la Sierra de la Plata, en Tarifa, que estuvo cerca de arrasar a varias casas, salvadas al límite.

Dos mujeres evacuadas por el incendio de Tarifa EFE

El flanco derecho del fuego se mantiene "vivo" con "tres focos activos" y "muy virulento". "La evolución sigue siendo compleja", ha indicado el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. De hecho, se ha producido alguna reactivación durante la noche. Es por ello que se desarrolla una "intensa actividad" desde primera hora de la mañana con nueve grupos de bomberos forestales con cinco autobombas, cuatro técnicos de operaciones y técnicos de extinción de incendios. En total, unos 200 efectivos que cuentan con unos 10 medios aéreos.

Un guardia civil que estaba en la playa, y que acudió de forma voluntaria a ayudar en el dispositivo de control de tráfico de la evacuación y fue atropellado, es la única persona que ha resultado, de momento, herida en el incendio.