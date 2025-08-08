El Defensor del Pueblo investiga si el veto a los ritos musulmanes en Jumilla vulnera los derechos fundamentales

El veto de Jumilla a que los musulmanes puedan celebrar actos religiosos en las instalaciones deportivas ha llegado a la Defensoría del Pueblo. Ángel Gabilondo ha solicitado a la alcaldesa, Seve González, información sobre la prohibición aprobada en el pleno, para evaluar si vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

A través de esta actuación de oficio, el Defensor del Pueblo quiere conocer “el contenido del acuerdo adoptado por el Pleno municipal del pasado 6 de agosto con la indicación de las medidas previstas a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto a las confesiones religiosas que, por sus singulares características, hayan de ser celebrados en lugares públicos tales como pabellones o polideportivos”.

Aunque no se trata de un proceso judicial, Gabilondo tiene la misión constitucional de velar por la protección de los derechos y libertades públicas y, en su decisión final, puede emitir recomendaciones, advertencias o sugerencias para que el ayuntamiento rectifique.

En caso de que la vulneración de los derechos persista, puede recomendar que el caso se lleve a los tribunales.

Tras la polvareda generada por el veto, la alcaldesa González, del Partido Popular (PP), ha replicado que las limitaciones en el uso de los espacios deportivos aprobadas no afectan al resto de instalaciones municipales.

"Estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la musulmana, para cualquier actividad o acto siempre que se cumpla la normativa”, ha comentado.

La prohibición fue aprobada a instancias del PP de Jumilla como enmienda a una moción previa de Vox que pedía el veto de actos religiosos de la comunidad islámica.

González ha insistido en que solo se autorizó una modificación de la ordenanza reguladora de las instalaciones deportivas, “sin vetos ni prohibición a nadie por su origen religioso”.

Tras afirmar que se ha tergiversado lo ocurrido “de forma intencionada”, ha insistido en que la convivencia en Jumilla es y ha sido siempre pacífica.

El PP rechazó en el Congreso una propuesta de Vox idéntica a la aprobada en Jumilla para limitar los ritos musulmanes.

Respaldo del PP catalán

Sin embargo, el portavoz del PP en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, se ha mostrado este viernes a favor de la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir actos de la comunidad musulmana en instalaciones deportivas municipales.

"Comparto y respeto esta decisión", ha dicho antes de defender "un modelo integrador" que permita "controlar según qué celebraciones".

Fernández también ha dicho estar a favor de que la decisión de Jumilla se extienda a los municipios de Cataluña en función de los "condicionantes" de cada uno de ellos y ha recordado su experiencia personal en Badalona.

En su municipio natal, según ha contado, se han "visto obligados a no permitir estas prácticas (religiosas) porque no había espacio".