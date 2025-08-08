El incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba ya ha sido acotado y está en proceso de extinción

La Mezquita-Catedral de Córdoba está en llamas. Un incendio que comenzó poco después de las 21:15 está consumiendo el recinto, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, aunque los bomberos han conseguido acotarlo y está en proceso de extinción menos de una hora después.

La columna de humo, visible desde el exterior, nace en las naves del templo construidas durante la ampliación del caudillo andalusí Almanzor en el siglo X, junto a la conocida como Puerta del Sagrario.

Los bomberos han desalojado todas las calles circundantes, mientras trabajan para sofocar el incendio que, según los primeros datos, comenzó en una de las capillas. Esa zona se estaba utilizando como almacén de la maquinaria con la que se limpia habitualmente el templo.

Declarado un incendio en la Mezquita-Catedral.

Esta tarde se ha declarado un incendio en una capilla de la Mezquita-Catedral, en la zona de Almanzor. Inmediatamente se ha activado el protocolo establecido en el Plan de Autoprotección. pic.twitter.com/h99YMYsQzf — Mezquita-Catedral de Córdoba (@mezq_catedral) August 8, 2025

Posteriormente, se ha extendido hasta las cubiertas, según informa EFE.

Aunque se desconocen las causas que han originado las llamas, los primeros datos apuntan a una falla en una de las máquinas barredoras que estaban almacenadas.

Rápidamente el fuego se ha extendido desde el interior hasta las cubiertas del templo y tres dotaciones de bomberos se desplazaron de inmediato hasta el monumento para tratar de contener las llamas.

La mezquita fue construida en el Siglo VII, cuando Córdoba era capital de un emirato, y fue ampliada en los siglos IX y X. Al contrario que la mayoría de los templos musulmanes, no está orientada hacia La Meca, sino que apunta al sur.

Tras la reconquista cristiana de Córdoba, en 1236, el edificio fue consagrado como una catedral cristiana y, en el siglo XVI, se construyó en su centro un cuerpo renacentista.

Este es el tercer incendio que sufre la mezquita en su milenaria historia y del que se tenga constancia: el primero en 1910 y el segundo en 2021.

El 29 de mayo de 1910, la Mézquita-Catedral de Córdoba sufrió el primero de ellos, que fue causado por una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo.

El segundo tuvo lugar 5 de julio de 2001. Un fuego en las dependencias del archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5.000 almacenados.

Las causas se relacionaron con la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por el efecto lupa del sol en una sala sin refrigeración y con temperaturas muy altas

