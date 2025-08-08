Cerdán tenía correo propio en Noran con el alias de 'El Pequeño': Antxon le informaba de sus negocios comunes

Santos Cerdán tenía correo propio de la cooperativa Noran para que su socio, Antxon Alonso, le informara de los proyectos.

Esta dirección de email fue utilizada por el exnúmero tres del PSOE para sus conversaciones con Antxon Alonso y Koldo García sobre la cooperativa y la constructora Servinabar.

El exasesor de José Luis Ábalos intentó ocultar la identidad de Cerdán y asoció en su agenda dicho correo electrónico al pseudónimo 'El Pequeño'.

Las conversaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entre Koldo García y su esposa, Patricia Úriz, permitió identificar que el pseudónimo 'El Pequeño' correspondía a Santos Cerdán.

El exsecretario de Organización del PSOE, que está en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio, era el propietario del correo electrónico muganorancoop.

Uno de los emails enviados por Antxon Alonso sirvió a la UCO para conocer que era propiedad de Santos Cerdán.

Antxon Alonso no fue tan cauto como Koldo a la hora de guardar el contacto del email muganorancoop con un pseudónimo y se lo asignó directamente a "Santos".

El constructor envía a "Koldo" (kogaiza) y a "Santos" (muganorancoop) un correo con el asunto "Noticias de interés empresa ALCOR" el 19 de octubre de 2015.

Los investigadores concluyen que, "en el caso de esta última dirección, es preciso destacar que el nombre asociado a la misma es Santos, vinculándole de esta manera no sólo a Noran Cooperativa, sino también al proyecto de Mina Muga a través de la dirección de correo electrónico".

Por su parte, Koldo García envió un email el 24 de marzo de 2016 a "Antxon" y "Pequeño", siendo "esta nomenclatura utilizada por el propio Koldo y su mujer Patricia en una conversación del 30 de marzo de 2018 para referirse a Santos Cerdán".

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Cerdán utilizó a Koldo como 'hombre de paja' para ocultar que también era socio de Noran Cooperativa.

La UCO sostiene que existen múltiples indicios de que Cerdán tenía "capacidad de decisión" en esta cooperativa tanto para dar "directrices" como para gestionar "los fondos" de la misma.

La vinculación con Noran del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez hasta el pasado mes de julio queda manifiesta cuando Cerdán envía a la esposa de Koldo las fotos del DNI de Antxon Alonso el 14 de octubre de 2015.

Es decir, cuatro meses después de la creación de la cooperativa, Cerdán gestionaba la documentación de la misma con Patricia Úriz y Koldo.

El exasesor de Ábalos también pidió permiso a Cerdán para cambiar el titular de su línea de teléfono y que a partir de entonces fuera pagado por Noran Cooperativa,

La UCO destaca que Antxon Alonso ingresara 168.262 euros más que Koldo, a pesar de que ambos eran "socios al mismo porcentaje de la citada cooperativa".

Esto sería un sólido indicio para demostrar que el papel de Koldo en Noran era el de trabajador a las órdenes de Antxon Alonso y de Santos Cerdán.

Por otro lado, Koldo reconoció en una de las grabaciones que los pagos de Antxon Alonso a Santos Cerdán se realizaban en efectivo, en billetes de 500 euros.

"Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa (Antxon Alonso) y mil cosas más", le dijo Koldo a Ábalos el 23 de noviembre de 2023.

Los agentes d la UCO investigan las cooperativas Noran y Erkolan, en la que participaba Belén Cerdán, hermana del exnúmero tres del PSOE, ya que recibieron un millón de euros procedentes de Servinabar.

Especialmente, el informe aportado por la Hacienda Foral de Navarra ha revelado que se desconoce el destino de 369.000 euros que recibió Noran de Servinabar y que no han sido localizados en las cuentas de la cooperativa.

Servinabar declaró que había pagado 729.000 euros a Noran Cooperativa, sin embargo, sólo existen transferencias por valor de 360.165 euros.

Los investigadores de la UCO intentan localizar el dinero cobrado por Cerdán y conocer si el exsecretario de Organización del PSOE canalizó los pagos a través del uso de testaferros y/o familiares.