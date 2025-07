Aldama: "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa y que los Hidalgo patrocinaran sus cosas"

Víctor de Aldama asegura en conversación con EL ESPAÑOL que "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para que se concediera el rescate de Air Europa y que "los Hidalgo patrocinaran sus cosas".

El empresario afirma a este periódico que se reconoce en el audio publicado este viernes por la SER y El País, pero que desconoce el contexto y cuándo se produjo.

También asegura que le parece "una cortina de humo en este momento para tapar algo de la señora Begoña Gómez".

Audio | Aldama sobre el rescate a Air Europa: "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para que se hiciera" Edición: Jose Verdugo

Aclara que en el audio publicado no nombra "de manera específica a Begoña Gómez", por lo que no entiende por qué se intenta ahora exonerar a la esposa del presidente. Insiste, además, en que "siempre he dicho que sólo hablaré de ello en sede judicial".

Señala que es muy extraño que "haya salido sólo una grabación de las 22.000" de los dispositivos de Koldo García que fueron entregados este jueves a las partes, "cuando ni siquiera los abogados las tienen descargadas".

Aldama se pone a disposición del magistrado Leopoldo Puente para declarar y poder argumentar el papel de la esposa de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa.

"Esto lo explicaré cuando lo tenga que explicar y en sede judicial", afirma.

El empresario asegura que "es verdad que Javier Hidalgo llamó a Begoña" el 3 de septiembre de 2020, tal y como aparece en los whatsapps requisados a Koldo García y que fueron detallados en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

"Begoña Gómez ya estaba presionando desde Moncloa para que el rescate se diera", asevera.

Además, explica que, habitualmente, la esposa de Sánchez "llamaba a Javier Hidalgo a través de una tercera persona".

"Javier Hidalgo estaba cansado de todo porque lo único que quería la familia Hidalgo era salvar la compañía, porque un señor como Pepe Hidalgo puso su patrimonio, todas las garantías y todo lo que tiene que poner para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le dé un préstamo", explica el empresario a la vez que mantiene que no hubo ningún pago de comisiones por el rescate de Air Europa.

"Lo que quiero dejar claro, para que ya no se especule más, es que el rescate de Air Europa se hizo con todas las correcciones, se presentaron todos los informes", detalla.

Aldama niega pagos de comisiones por parte de la familia Hidalgo, aunque sí reconoce presiones al Gobierno para cerrar el acuerdo en 2020 ante la precaria situación económica de Air Europa por la pandemia.

"Nosotros, y digo nosotros porque yo en ese momento era empleado de la compañía, presionábamos a los ministros y a todo el mundo para que se concediera. Era vital el rescate, cada día que pasaba era vital para la compañía. Pero eso no significa que hubiera ningún pago, que hubiera ninguna comisión ni que hubiera nada", afirma Víctor de Aldama.

El investigado en el Tribunal Supremo por el caso Koldo sí reconoce la labor de intermediación con la compañía que realizaron tanto la esposa de Pedro Sánchez como "otras personas" de la máxima confianza del presidente del Gobierno.

"Moncloa, a través de la señora Begoña Gómez y a través de otras personas, estuvieron presionando para que esto avanzara. Que cada uno explique el porqué lo estaba haciendo", señala.

"Lo que le interesaba a Begoña Gómez era que la familia Hidalgo la patrocinara y sacar patrocinios para sus cosas. Por eso tenía mucho interés en que esto llegara a buen puerto".

Aclara que "eso no significa que la familia Hidalgo pagara a Begoña Gómez" por el rescate directamente, sino que la esposa del presidente "pedía cosas de una manera elegante" para que fuera "mejor todo" y que le "patrocinaran sus cosas".

El empresario también apunta a que hablará en el Tribunal Supremo por otros proyectos en los que estuvo involucrada Begoña Gómez. "Es sabido que Begoña Gómez estuvo en el tema de la España Vaciada, por ejemplo".

"Voy a contar todo después de que este Gobierno haya aprovechado la publicación de un audio para descalificarme. ¿Por qué intentan mentir? Yo no nombro a Begoña de una manera específica en la grabación", explica sobre la lectura que han sacado algunos medios y el Ejecutivo del audio desvelado por la SER y El País.

Aldama indica a EL ESPAÑOL que hubo una guerra en Moncloa por el rescate de Air Europa.

El empresario afirma que explicará en el Tribunal Supremo, si el juez lo cree oportuno, quién era "la mano negra" que intentó hundir económicamente a la aerolínea de los Hidalgo.

"Siempre he dicho que ha habido una mano negra para que Air Europa valiera cada vez menos y que la pudiera comprar otra compañía más adelante", asegura Aldama indicando que alguien quería perjudicar a la familia Hidalgo en el proceso de venta de la aerolínea a Iberia.

"Eso es otra película de la que podemos hablar más adelante", afirma Aldama. El empresario también dice que "será un otoño difícil para el Gobierno", ya no sólo por lo que él revelará sino por "todo los frentes que Sánchez tiene abiertos".

"Yo casi iría a investigar otras compañías aéreas, no viene al caso decirlas, aunque todo el mundo lo sabe, más que Air Europa", alerta. Al ser cuestionado sobre si habla de la aerolínea Plus Ultra, que tiene importantes vínculos con Venezuela, responde con claridad: "Sí, por ejemplo".

Aldama muestra su enfado por los tuits publicados a lo largo de este viernes por miembros del Gobierno como Félix Bolaños o María Jesús Montero.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda afirmó el siguiente mensaje junto a la noticia del nuevo audio del caso Koldo en la red social X: "Han sido meses de injurias, bulos y falsedades, pero la verdad se impondrá y algunos deberían empezar a pedir disculpas".

El empresario ataca duramente a María Jesús Montero por estas palabras. "No sé ni cómo ha escrito ese tuit porque debería estar en la unidad de quemados intensivos".

"Esta señora está 'quemada' por todos lados. Primero, ponía la mano en el fuego por Carlos Moreno cuando fue el ministro Ábalos, y digo, fue el ministro Ábalos el que la llamó a ella para que se iniciara el aplazamiento de Hacienda para mi empresa", afirma.

Deuda con Hacienda

Esta declaración de Aldama revela que fue María Jesús Montero quien dio luz verde al aplazamiento de una deuda de 1,7 millones de la sociedad Pilot Real Estate con la Agencia Tributaria.

Según el empresario, la vicepresidenta realizó las gestiones tras una llamada de José Luis Ábalos.

"Obviamente ella luego le dice a su subordinado, que es Carlos Moreno, que lo haga. Carlos Moreno ratificó todo en sede judicial, obviamente menos lo del tema del dinero", explica sobre los pasos que se siguieron.

"Y luego esta señora, que se la va dando de no sé qué, lo que tenía que hacer por España y por humildad y moralmente es dimitir. Esta señora ha puesto la mano en el fuego por un señor que hoy está en la cárcel que es Santos Cerdán, tanto que ella pide que a mí me vuelvan a meter en la cárcel".

Sobre María Jesús Montero ironiza, ya que puso la mano en el fuego tanto por Santos Cerdán como por su jefe de Gabinete Carlos Moreno, acusado de haber recibido 25.000 euros en comisiones: "No sé cómo ha podido escribir ese tuit si está quemada entera y en la unidad de cuidados intensivos".

Aldama concluye la entrevista mandando un aviso al Gobierno y alertando sobre lo que declarará próximamente en el Tribunal Supremo si el juez Leopoldo Puente decide volver a citarle a declarar.

"¿Quieren que hablemos de Begoña? Pues hablemos de Begoña Gómez, no hay problema", concluye Aldama su conversación con EL ESPAÑOL enviando un aviso al Gobierno y a Pedro Sánchez.