La socialista Elena Valenciano: "No tengo buenas referencias de Ábalos, su historia le precede, me sorprende que no lo supieran en Ferraz"

El último informe de la UCO no solo revela los presuntos amaños en la obra pública vinculados a la trama criminal encabezada por Ábalos, Cerdán y Koldo.

También deja al descubierto un grave componente de machismo, reflejado en unos audios protagonizados por este “trío tóxico”, en los que se les escucha repartirse prostitutas durante actos de campaña del PSOE en 2019.

Prostitución, y también uso y abuso de poder para buscar trabajo a mujeres con las que mantenían vínculos sentimentales.



Unos audios que contrastan radicalmente con el discurso público sobre feminismo alineado con los principios del partido.



En el capítulo de hoy, tres mujeres socialistas se enfrentan a los audios del triángulo Koldo, Ábalos y Cerdán: Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres. Altamira Gonzalo, jurista y vicepresidenta de FeMeS, y Ángeles Álvarez, exportavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados. Las tres cuentan con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres.



Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres y vinculada al PSOE desde los 18 años, fue vicesecretaria general del partido entre 2012 y 2014. Durante la entrevista, remarca que, aunque lleva seis años fuera de la estructura del partido, los audios han supuesto un auténtico mazazo. “A las mujeres socialistas nos ha pillado entre el desánimo y la profunda ira”, sostiene.



“Se ha demostrado que el poder sigue en manos de los hombres, que son quienes deciden qué mujeres van a cada lugar dentro del PSOE”. Valenciano considera que el trío formado por Ábalos, Koldo y Cerdán ha causado un grave daño al partido. “Este tipo de personajes misóginos se lo ponen muy difícil a las mujeres dentro de la organización”, asegura la socialista afincada en Valencia, ciudad en la que también reside el exministro de Transportes. “No tengo buenas referencias de Ábalos, aunque conmigo tuvo un trato exquisito, pero su historia le precedía y me sorprende que nadie lo supiera en Ferraz”, afirma.

Consciente del desafío, cree en la necesidad de mirar hacia adelante.“Hay que salvar al PSOE de este cataclismo”, concluye.



Ángeles Álvarez es activista feminista y militante del PSOE desde el año 2000. Fue diputada entre 2011 y 2019, y portavoz de Igualdad en el Congreso. En 1999 escribió una guía pionera sobre violencia de género y, en 2004, coordinó un grupo de trabajo sobre este tema para el programa electoral del partido.“Hay que modificar los estatutos del partido”, afirma. Por el momento “solo te pueden expulsar cuando exista una condena por prostitución, pero en este país es alegal”, explica.

“Hay que retomar la agenda feminista del partido durante las últimas décadas”. Se lamenta porque "no la aprueban los partidos políticos que apoyan a Sánchez”. “No podemos estar al albur de los socios del Gobierno que consideran que prostituir a mujeres es algo legítimo”.



Álvarez recuerda también su cercanía a Pedro Sánchez:“Fuimos concejales en el Ayuntamiento de Madrid y compartimos muchas cosas”. Le apoyó en las primarias de 2014, pero su relación se rompió en el comité federal que terminó con la dimisión de Sánchez como secretario general.



Presente en ese encuentro, relata en este pódcast el famoso episodio de la urna colocada tras una cortina. “Rompió con los principios básicos de la democracia, fue un comportamiento anómalo”, asegura. “Con Pedro Sánchez ese día viví una ruptura política y emocional”, concluye.



Altamira Gonzalo es una voz reconocida del feminismo socialista. Es vicepresidenta de FeMeS y fue secretaria de Igualdad del PSOE en Aragón. Ha sido presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, así como vocal del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y del Consejo Rector del Instituto de la Mujer. “Me siento indignada con los audios, son propios de épocas pasadas que creíamos superadas”, afirma.



En declaraciones al pódcast 'En la Sabana', insiste en la necesidad de actuar. "Creo que es el momento de demostrar que somos lo que hacemos. Ha llegado la hora de aprobar una ley abolicionista en el Congreso de los Diputados".También aclara:“Los partidos no son casas; no traspasamos la esfera de lo privado”.