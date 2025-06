Interior falsea el dato de presos que huyen tras un permiso: las cifras reales (873) duplican las facilitadas oficialmente (454)

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska lleva años ofreciendo datos que no reflejan la realidad de la fuga de presos durante permisos, datos siempre inferiores a los que hoy revela este periódico.

Una consulta al Portal de Transparencia ha sacado a la luz la verdadera situación. Las fugas reales casi duplican las facilitadas oficialmente por el Ministerio del Interior en repetidas ocasiones durante los últimos años.

Interior publicó que en 2024 hubo 454 reclusos que no regresaron de su permiso. Ahora sabemos que fueron 873.

En 2019 se registraron 686 casos; en 2020, año marcado por la pandemia, hubo 563; en 2021 fueron 749; en 2022, 838; y en 2023, 861. En total, entre 2019 y 2024, 4.570 internos no regresaron a prisión tras disfrutar de una salida autorizada.

Así lo indican los datos a los que ha accedido EL ESPAÑOL tras una solicitud al Portal de Transparencia, a la que ha respondido la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La estadística obtenida a través del Portal de Transparencia. EL ESPAÑOL

El número de presos que no regresan a la cárcel tras disfrutar de una salida de cualquier tipo se ha disparado en el último lustro.

Hace unos meses, el PP preguntó al Gobierno por los datos de los reos que no han vuelto a la cárcel después de un permiso penitenciario. La iniciativa, presentada por escrito, llevaba la firma de los diputados Ana Vázquez y Fernando de Rosa.

Los datos que les facilitó Interior eran notablemente inferiores a los que hoy publica EL ESPAÑOL. Según revelan fuentes penitenciarias, Interior no incluyó en aquella respuesta otros supuestos que ahora sí han sido añadidos. Entre las salidas que un preso puede efectuar de la cárcel, hay muchos otros supuestos que habitualmente Prisiones no incluye cuando se le pregunta por este particular.

Interior no había contabilizado los no retornos tras las salidas de fin de semana, los permisos extraordinarios, las salidas terapéuticas, las salidas a consultas hospitalarias, las actividades culturales, etc.

La estadística que hoy ofrece EL ESPAÑOL, obtenida a requerimiento del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), supone casi el doble de lo conocido hasta ahora. Eso ha hecho saltar las alarmas entre los funcionarios de las prisiones de todo el territorio, que ven que la cifra ahora revelada resulta más acorde con lo que viven día a día en los centros de toda España.

Uno de esos permisos penitenciarios es el que aprovechó recientemente el líder del clan de los Pantoja para desaparecer.

Jesús Heredia, considerado el líder del clan del narcotráfico de Los Pantoja, aprovechó un permiso de varios días para no regresar al penal de El Dueso (Cantabria).

El narcotraficante había accedido al régimen de semilibertad. Instituciones Penitenciarias le permitía terminar su condena en régimen de tercer grado.

Para cumplirla, escogió la cárcel de Algeciras, la más próxima a su domicilio. Y se le concedieron unos días para el traslado y la incorporación a ese nuevo destino en el que terminar de cumplir su pena.

Sin embargo, Jesús Heredia no se presentó en el centro gaditano, por lo que se dictó orden de busca y captura. Esa es la situación en la que uno de los principales capos de la droga en España se encuentra a día de hoy.

No es el único. Hace un par de meses, un preso de la cárcel de Alhaurín de la Torre, en Málaga, logró fugarse cuando le atendían de urgencia en el Hospital de Málaga. No regresó a prisión y nadie dio con él.

En paralelo, las fugas desde dentro de las prisiones han sido mínimas: ninguna en 2019 y 2021, tres en 2020, dos en 2022, una en 2023 y dos en 2024.

Este dato pone en evidencia que los episodios de evasión desde el interior de los centros son extraordinariamente infrecuentes. Quizás por ello, se recurre a aprovechar los permisos.