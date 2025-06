El show de Leire Díez: la fontanera, el comisionista y el guardaespaldas

El periodista Daniel Ramírez en el pódcast 'En la Sabana': "No es una fontanera al estilo de los años ochenta, hemos visto a una concursante de reality show".

Madrid, 4 de junio de 2025. Leire Díez Castro, fontanera del PSOE, deja las cañerías y abraza los focos. Ha nacido una estrella mediática en una sala de un hotel de cuatro estrellas de Madrid.

El marketing de su libro está en marcha. La fontanera, en el anonimato hasta hace una semana, reivindica a Portugalete antes de empezar a hablar y se pone el traje de periodista de investigación que quiere destapar las cloacas del Estado.



No explica los audios en los que se escuchan sus movimientos contra la UCO. Tampoco admite preguntas, pero comete algunos errores de estrella novata, como dar su número de teléfono delante de los micros abiertos, antes de comparecer.



La exmilitante concierta entrevistas con la prensa. A algunos compañeros los envía a hablar con Javier Pérez Dolset, el empresario que luego hará de guardaespaldas ante la presencia de un invitado estrella, el excomisionista Víctor de Aldama, que reventó la comparecencia acaparando los focos al grito de "¡sinvergüenza!".



En el capítulo de hoy, Sonia El Hakim, presidenta de ASENOVE, la Asociación Española de Comunicación No Verbal, analiza la comparecencia de Leire Díez ante los medios. “A Aldama le aplica la ley del hielo, si te ignoro, no existes”. “Aprieta mucho los labios, significa que intenta controlar toda la información que tiene y que quiere dosificar”.

Daniel Ramírez, redactor jefe de EL ESPAÑOL, presente entre la nube de periodistas, analiza el mensaje de Leire Díez. “No es una fontanera al estilo de los años ochenta, hemos visto a una concursante de reality show”, explica.