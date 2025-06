El capitán Bonilla ve normal que el Gobierno no rectifique: "Soy un instrumento para desacreditar a la UCO"

El excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, ha roto su silencio tras la publicación de unos audios con un confidente en los que criticaba al Gobierno de Pedro Sánchez y después de que varios ministros del Ejecutivo hayan cargado contra él recurriendo a bulos e informaciones falsas.

Bonilla, en una entrevista concedida a El programa de AR de Telecinco, ha asegurado ser la víctima de una campaña del Gobierno: "Yo creo que aquí soy un instrumento, un instrumento para desacreditar el trabajo de la UCO, y a través de mí están atacando a la UCO".

Así se ha manifestado Bonilla después de que María Jesús Montero, vicepresidenta primera, Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, le hayan atribuido unas declaraciones manipuladas, como "matar a los rojomorados" o la posibilidad de poner "una bomba lapa en los bajos" del coche de Pedro Sánchez.

El excapitán de la UCO, que ahora trabaja en la Administración de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado sus polémicas declaraciones -en las conversaciones con el empresario José Luis Caramés dijo que al líder socialista había que "desterrarlo" o que a Pablo Iglesias había que "mandarlo a Corea del Norte"- en una "teatralización necesaria" en toda investigación que realizan los agentes de la unidad de la Guardia Civil.

"Cuando los agentes que se dedican a obtener información de organizaciones criminales van con segundas identidades, realizan actuaciones o declaraciones que, sacadas de contexto, podrían ser reprochables", ha subrayado Bonilla.

También ha confesado que no cuenta con que ninguno de los ministros que ha cargado contra él reconozca los bulos: "Hombre, a ver, si mantienes un discurso que ya sabías que era erróneo, pues no dices que es falso y lo mantienes una vez que se ha publicado la realidad del asunto... Tienes que seguir con esa línea, ¿no? No esperaba que hubiera una rectificación".

El excapitán Bonilla, que actualmente es el gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, ha explicado que "el puesto no se genera para mí, sino que ya existía". "La ley obliga a tener un responsable de seguridad corporativa en instituciones como el Servicio Madrileño de Salud, que tiene 35 hospitales".

Además, ha defendido que no tiene "contacto" con Ayuso: "A mí me contrata la Consejería [de Sanidad de la Comunidad de Madrid], no Sol".

El lunes, en otra entrevista en el programa Todo es mentira de Cuatro, el exjefe de la UCO afirmó que hay que "contextualizar" las más de 2.000 páginas de mensajes que existen con su confidente. "En todo momento estoy hablando con una fuente. Si la fuente es de una determinada ideología, mi papel es motivar a esa fuente con comentarios de esa misma cuerda política para recabar información", aseguró.

El objetivo siempre, según el capitán de la Guardia Civil, era que "la fuente facilitase toda la información, y que yo como agente estaba buscando".

En cuanto a su fichaje por la Comunidad de Madrid, afirmó que había sido contratado "por otras cuestiones". "Nunca he colaborado con el PP. Es absolutamente incierto. Ayuso y yo nunca nos hemos visto. En absoluto. Creo que la presidenta no puede conocer a todos sus empleados".