Portnov transfirió a sus hijos su mansión en Kiev mediante un poder notarial en Madrid un año antes de ser asesinado

El abogado de 52 años Andrei Portnov, asesinado esta mañana a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón, transfirió a sus hijos su mansión en Ucrania mediante un poder notarial emitido en Madrid un año antes de ser asesinado. Así lo certificó este reconocido prorruso en enero de 2024, con el fin de legarles a sus tres hijos una villa de más de 1.000 metros cuadrados ubicada a orillas del río Dniéper, en la localidad de Kozyn, a las afueras de Kiev.

Según fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL, la víctima —que fue asesor del presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukóvich—, estaría vinculado tanto con Rusia como con posibles negocios relacionados con el mundo del crimen organizado. Los investigadores no descartan que el móvil del asesinato sea un ajuste de cuentas, aunque aún no está claro si éste estaría motivado por razones políticas o por sus presuntas implicaciones en negocios delictivos.

Por el momento, fuentes de la investigación que está llevando a cabo el Grupo V de Homicidios señalan que están buscando, entre otros, a un hombre de unos 50 años, chándal negro o azul, riñonera naranja, barba canosa y algo que le tapaba parte de la cabeza en el momento del tiroteo.

Según averiguaron medios ucranianos, desde 2016, la citada finca estaba registrada a nombre de una empresa offshore de las Islas Vírgenes Británicas, Constellation Innovations Ltd. En ese momento, junto con el terreno, fue valorada en 2,5 millones de euros. La transferencia del inmueble fue gestionada por abogados del entorno de Portnov, que se encargaron de reinscribir la propiedad en Ucrania en partes iguales entre sus cuatro hijos menores.

Una abogada del Centro Anticorrupción de Ucrania, señaló a Antikor, un portal que investiga casos de corrupción en ese país, que la transferencia de bienes a familiares directos puede indicar una intención de ocultar propiedades o evitar su embargo en caso de sanciones o procesos penales. También podría deberse a un intento de ocultar el origen ilegal de este u otros bienes del abogado, asesinado por sicarios este miércoles en Madrid. Durante la última década Portnov ha formado parte de la lista de sancionados por la Unión Europea y por Estados Unidos por malversación de fondos públicos, corrupción y su implicación en la anexión ilegal rusa de Crimea en 2014.

Estos datos indican, como remarcan también fuentes al tanto de la investigación, que Portnov llevaba más de un año en España, en Madrid, donde se había afincado para continuar con sus negocios, o quizá para ocultarse de alguna amenaza que finalmente le ha alcanzado.

Andrei Portnov, frente a un tribunal de justicia. E. E.

El tiroteo

Portnov vestía con camiseta blanca, pantalón corto deportivo negro y zapatillas blancas cuando esta mañana se subió a su lujoso Mercedes de color negro para llevar a sus hijos al Colegio Americano en Pozuelo de Alarcón. Tras dejarlos en el centro educativo, ha sido abordado por dos o tres sicarios. Los testigos han escuchado hasta cinco disparos. Tres de ellos lo han alcanzado, uno de ellos, el que acabó con su vida, en la nuca.

A plena luz del día, en el momento en el que todos los niños entraban al colegio, no fueron pocas las personas que presenciaron los hechos. Los menores lloraban desde dentro del recinto escolar. Desde los edificios más cercanos hubo quien presenció el tiroteo. Los padres, que a esa hora se marchaban tras dejar a los hijos en la escuela, se escondían detrás de los vehículos.

El asesinato de Andrei Portnov a las puertas del Colegio Americano de Pozuelo, en imágenes S. D.

La Policía ha desplegado todos sus medios para tratar de localizar a los agresores, que han huido pocos minutos después de las nueve y cuarto de la mañana, cuando se produjo el ataque. Se está peinando la Casa de Campo, por donde se habrían dado a la fuga según señalan diversos testigos y refrendan fuentes policiales.

Las dos huidas de Portnov

Andrei Portnov abandonó Ucrania en dos ocasiones. La primera fue en 2014, tras el derrocamiento del presidente prorruso Víktor Yanukóvich durante las protestas del Euromaidán. Como asesor cercano al mandatario, Portnov fue uno de los principales responsables de las leyes más represivas adoptadas para sofocar las manifestaciones que denunciaban la corrupción del Gobierno y exigían un acercamiento a la Unión Europea.

Tras dejar el país, se trasladó inicialmente a Rusia y más tarde residió durante varios años en Viena. Regresó a Ucrania en 2019, poco antes de la elección de Volodímir Zelenski como presidente. Según diversas fuentes consultadas por este periódico, su retorno estuvo motivado, al menos en parte, por su estrecha relación con Oleg Tatarov, exjefe adjunto de la Oficina del Presidente durante el mandato de Zelenski, y por la notable influencia que Portnov seguía ejerciendo en el sistema judicial.

"No sabemos por qué volvió, porque igual que tenía muchos contactos, también tenía muchos enemigos", señala Oleksiy Sorokin, subdirector editorial de The Kyiv Independent. Portnov era ampliamente conocido por su historial de litigios contra periodistas y medios, entre ellos Statewatch, LB.ua y la propia editora en jefe de The Kyiv Independent, Olga Rudenko, a quienes demandó por describirlo como un político "prorruso" y "conocido por su apoyo abierto a Rusia".

Paradójicamente, pese a estar sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción y manipulación del sistema judicial, no enfrentaba cargos en Ucrania, lo que le permitió regresar al país sin problemas.

La segunda salida de Portnov tuvo lugar en junio de 2024, meses después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Lo hizo a través de Hungría, según los medios de comunicación locales con ayuda gubernamental, y saltándose la ley marcial impuesta que impide a los hombres en edad de reclutamiento militar abandonar el país.

Incluso desde el exilio, seguía influyendo en el sistema judicial ucraniano. “Incluso diez años después, seguía influenciando a muchos jueces y fiscales; algunos de ellos purgados por el actual Gobierno”, sostiene Sorokin. "Era un “cardenal gris", porque desde bastidores seguía teniendo un enorme poder en el sistema judicial. "Es difícil demostrarlo, pero todo el mundo en Ucrania lo sabía", confirma a este periódico una periodista ucraniana. Portnov no volvió y en su país nadie tenía la certeza de dónde estaba. "Se hablaba de que estaba en Viena o en Turquía", señalan.

España, escenario de crímenes

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, España ha sido escenario de múltiples crímenes tras los cuales podría estar la mano negra de los servicios de inteligencia de potencias extranjeras. Uno de ellos es el asesinato del desertor ruso Maxim Kuzminov en Alicante. Los especialistas apuntan tras ese crimen a la autoría de la inteligencia rusa, pero con la intermediación del sicariato.

Lo mismo en el caso del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras, un suceso tras el que los investigadores ven a Irán, pero cuya mano ejecutora fue una célula de la temible Mocro Maffia holandesa.

Este y otros crímenes preocupan sobremanera a los especialistas en amenazas para la seguridad nacional del Ministerio del Interior, ya que ven cómo nuestro país se está convirtiendo en un escenario en el que el crimen organizado y los espías extranjeros actúan con enorme facilidad.