La agenda de Koldo registra una cita con 'Pepe' Hidalgo que concuerda con la entrega del dinero para pagar a Ábalos

La agenda de Koldo García registra una cita con Juan José Hidalgo que concuerda con la entrega de los 500.000 euros para pagar a José Luis Ábalos relatada por la exnovia de Víctor de Aldama, Leonor González Pano, en un audio publicado por EL ESPAÑOL.

Esta cita habría tenido lugar el 28 de octubre de 2020 a las 10 de la mañana, al día siguiente de que Aldama comunicara a Javier Hidalgo que las negociaciones para el rescate de Air Europa estaban cerradas con el Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó la semana siguiente, el 3 de noviembre de 2020, los préstamos a Air Europa por una cantidad total de 475 millones de euros.

El asesor y mano derecha de Ábalos apuntó "reunión con Pepe y Javier" en una agenda a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Al contrario que en sus citas con el resto de personas, donde las identificaba siempre con nombre y apellido o empresa, esta vez decidió no escribir más datos.

Sin embargo, fuentes de la investigación confirman a este periódico que la reunión apuntada concuerda con que la cita fuera con Pepe Hidalgo y con la detallada por la exnovia de Aldama.

Dos fuentes más, una directamente involucrada en la operación, corroboraron a este diario que Pepe Hidalgo entregó medio millón de euros a Koldo García en una bolsa de deporte para pagar a Ábalos por agilizar el rescate de Air Europa.

La entrega se produjo en la casa del 'patriarca' de la familia Hidalgo, situada en la exclusiva zona de Puerta del Hierro en Madrid.

Tanto la exnovia de Aldama como las otras dos fuentes aseguran que Javier Hidalgo no estaba presente en el momento del pago, por lo que la anotación de Koldo respondía a un plan inicial de verse con los dos, la principal tesis, o se reunió con el que era CEO de Globalia después de que Pepe Hidalgo entregara el dinero.

Un día antes de la reunión planificada con los Hidalgo, Víctor de Aldama escribió a Javier confirmándole que el rescate estaba cerrado y que estaba "llorando" de felicidad.

Aldama informó a Hidalgo

El 27 de octubre de 2020, Aldama escribió un mensaje a Javier Hidalgo después de que ambos mantuvieran una conversación a través de una llamada por WhatsApp.

"Joder, no tengo palabras. Me he ido a dar una vuelta solo porque tenía que descargar. Estoy llorando como un puto bebé de la emoción, del peso que tenía encima, de toda la tensión. Y sobre todo, te lo digo de corazón, la alegría por ti porque lo has conseguido, porque tu familia tiene que estar orgullosa de la persona y empresario que eres y por todo".

Aldama se despidió tras ello: "Un abrazo enorme, enorme y voy a mirar vuelos para verte. Te quiero joder. Uf, qué alegría más grande hostias sí, coño sí".

Este mensaje evidencia que Javier Hidalgo no estaba en Madrid el día antes de la reunión agendada por Koldo, lo que explicaría su ausencia en la entrega del dinero según la principal tesis.

Dos días antes de la cita entre Koldo y Pepe Hidalgo, el 26 de octubre de 2020, el asesor de Ábalos escribió un mensaje a Aldama a las 10:37 de la mañana: "Llámame, tema Air Europa".

Ese día las negociaciones se intensificaron: "Muy buenas, te digo mañana está la aprobación en el Consejo. Así lo hablado Hacienda y Transportes para que lo sepas".

Tras la negativa de Air Europa a firmar las condiciones que se estaban planteando en ese momento, hubo acuerdo antes de acabar el día al enviar Aldama una nota con las instrucciones dadas por Javier Hidalgo.

Leonor González Pano afirma en un audio publicado por EL ESPAÑOL este domingo que los dueños de Air Europa estaban molestos porque tenían que pagar a Ábalos cada vez que necesitaban realizar gestiones con el Gobierno.

Esta afirmación también fue confirmada por otras dos fuentes más a las que ha tenido acceso este periódico.

"Tanto Javi como Pepe, sobre todo Pepe, decían: me vais a costar más de lo que voy a recibir", afirmó la exnovia de Aldama a EL ESPAÑOL.

Según estos testimonios, Juan José Hidalgo dijo esta frase a Koldo García, en presencia de Aldama, tras la entrega de 500.000 euros para pagar a Ábalos por agilizar el rescate de Air Europa.

La que fuera pareja de Aldama en su juventud, según su testimonio, contaba en esa época con dos fuentes directas de las negociaciones entre Air Europa y el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

Además de por el empresario Víctor de Aldama, con el que le mantenía una estrecha relación de más de 20 años, Leonor "tenía información" por vía de "Juan G., el chófer de Pepe y de Javi".

Aseguró que "la vez que Javi fue a declarar a la Audiencia le llevó Juan". A través de él tuvo conocimiento también de una reunión entre Pepe Hidalgo, Aena, SEPI y Aldama en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid -Barajas.

Leonor González Pano fue también la administradora única de Have Got Time SL, empresa de hidrocarburos que compró el chalet de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz) para que Ábalos disfrutara de él.

La excasera de Ábalos también conocía y tenía una estrecha relación con la familia Hidalgo, así como con otros empleados de la dirección de Air Europa.

La publicación de la exclusiva de EL ESPAÑOL ha provocado que las acusaciones del 'caso Ábalos' anuncien que plantearán al Supremo que amplíe su investigación al pago por el rescate de Air Europa.

Creen que este asunto entra dentro del objeto de la causa que instruye el juez Leopoldo Puente sobre el exministro. Por ello, pedirán en el Tribunal Supremo diligencias al respecto.