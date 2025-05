Las denuncias por violación se triplican en España en seis años: una nueva víctima cada 105 minutos

España lleva años alcanzando cifras tan inéditas como preocupantes en cuanto a delitos sexuales se refiere: la última estadística oficial revela 5.206 agresiones sexuales con penetración en 2024. Un número que casi multiplica por tres la cifra de hace apenas seis años, en 2019, el primer ejercicio completo del PSOE en el poder. En aquel entonces se contabilizaron 1.878 violaciones.

Son los datos oficiales del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. En 2019, cuando aún no se había desencadenado la pandemia, la media era de cinco agresiones sexuales con penetración cada jornada. Ahora esa media es de 14.

El incremento, de un 6,7% en el último ejercicio, es sostenido en el tiempo, salvando el 2020, en el que se produjo la pandemia de la Covid-19. Año tras año, con la excepción del 2020 por las restricciones del confinamiento, el número de víctimas crece. Y con ellas, crece también la percepción de inseguridad en espacios públicos, especialmente entre mujeres y adolescentes. El dato no es un simple indicador estadístico: es un retrato brutal de un país que aún no consigue frenar la violencia sexual.

El Gobierno ha relacionado en múltiples informes este incremento con una mayor conciencia social y una mayor disposición de las víctimas a denunciar. Sin embargo, esto no exime a las instituciones de una pregunta incómoda: ¿por qué, pese a campañas, protocolos y leyes como la del Solo sí es sí, no se está conteniendo la curva?

Algunas comunidades como Cataluña, Madrid o Andalucía lideran las cifras, pero el repunte se da en todas las regiones. En paralelo, crecen también los casos múltiples, las agresiones cometidas por menores y los delitos registrados en contextos de ocio nocturno. La realidad es más dura que cualquier titular: cada hora y 45 minutos, una mujer es violada en España.

El aumento afecta tanto a las violaciones como al resto de delitos sexuales. Estos hechos conocidos, así es como los define Interior en sus estadísticas, se han incrementado sin freno en el último sexenio. En España, durante 2024, se registraron 21.159 delitos contra la libertad sexual, lo que representa un aumento del 5.7% en comparación con el año anterior, en el que se produjeron 20.021 casos.

En 2023, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska publicó el primer gran estudio sobre agresiones sexuales, víctimas y agresores en España. Uno de los datos de mayor interés que se recogían en ese informe era el de los meses en los que la tendencia se incrementa, que son entre mayo y octubre. O que la mayor parte de las violaciones se producen en el interior de una vivienda.

En ese análisis se evidenciaba también una realidad. Pese a la saturación policial, la mayoría de los casos se resuelven. Hasta el 81,6% de los delitos de esta índole fueron esclarecidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el año 2023.

Hay multitud de ejemplos recientes de los miles que se investigan en las Unidades de Familia y Atención a la Mujer (UFAM). El pasado mes de noviembre, tres hombres fueron detenidos en Zaragoza por violar a una mujer a la que encerraron en el trastero de un edificio, en septiembre de 2024. Allí la sometieron a una violación grupal.

Hace apenas unos días, la Audiencia de Sevilla condenó a 12 años de prisión a un hombre por violar a una mujer de 36 años a la que asaltó de madrugada a las puertas de su casa. La víctima intentaba entrar por la puerta de su edificio. Esto ocurrió en julio de 2023. Dentro de la vivienda, el asaltante la sometió por la fuerza y a golpes a numerosas prácticas sexuales pese a sus "protestas de dolor".

Hace apenas dos semanas, la UFAM detenía a un individuo en Valencia al que ya se le conoce como el violador del portal. Está siendo investigado por 17 delitos de agresión sexual, uno de robo con violencia e intimidación y otro contra la intimidad. Este depredador en serie entraba sigilosamente tras las víctimas por la puerta de la calle para luego violarlas. La UFAM estableció un dispositivo de vigilancia en la zona en la que actuaba para localizarlo.

Y así multitud de casos, como el del monitor de voleibol detenido a principios de 2024 en Madrid por violar a 7 menores de edad. Incluso en Pamplona, durante los pasados Sanfermines, una mujer denunció una agresión sexual múltiple, perpetrada supuestamente por cinco hombres. Estos fueron arrestados, en un caso que recordó al de La Manada en 2016, reavivando el debate sobre la seguridad de las mujeres en eventos de estas características.

Las UFAM, desbordadas

Las UFAM (Unidades de Familia y Mujer) de la Policía Nacional son las unidades que se encargan de todos estos delitos, junto con los Equipos de Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil. Algunos de sus especialistas destacan que la cifra de efectivos con los que cuentan para resolver estos casos es muy similar a los que había hace más de 10 años.

Uno de ellos explica su situación a EL ESPAÑOL: "No damos abasto. Estamos completamente desbordados. Faltan policías, medios, formación, reconocimiento y organización. Trabajamos con una carga descomunal. Muchos agentes hacen horas extraordinarias que no se pagan, van a juicios en sus días libres sin compensación alguna".

En una respuesta parlamentaria al senador Carles Mulet (Compromís), el Gobierno disgregaba hace dos años la cifra de agentes de estas dos unidades policiales. En ella quedaba reflejado un descenso del 2% en la Policía Nacional. Actualmente, este cuerpo cuenta con una cifra cercana a los 1.400 agentes. En 2013, la cifra ascendía a 1.462.

Cuatro agentes de la UFAM, que desean permanecer en el anonimato. Cristina Villarino

Interior señala que las plantillas han aumentado, y en total con los agentes de Guardia Civil la cifra de efectivos se aproxima a los 3.000 en ambos cuerpos, dedicados en exclusiva a la tarea de la lucha contra la violencia de género y sus distintas tipologías delictivas. Sin embargo, los especialistas policiales señalan que ante el incremento exponencial de esta clase de delitos sexuales, lo propio sería reforzar la plantilla de agentes dedicados a ello.

Causas del aumento

Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la causa de este aumento es multifactorial: "Hay un claro deterioro de valores entre parte de la juventud, una pérdida del principio de autoridad que afecta tanto al ámbito familiar como educativo y social, y nosotros en la Policía lo vemos con claridad en el día a día. Las nuevas políticas del Gobierno no ayudan, al contrario", señala Nadia Pajarón, portavoz nacional del SUP.

"También influye el acceso prematuro y sin control a contenidos pornográficos violentos a través de internet, la influencia de culturas que infravaloran a la mujer, el consumo de drogas y alcohol, y el auge de bandas juveniles violentas donde se reproducen patrones de dominación y agresión", prosigue. "Todo esto lo vemos en la calle, y los agentes lo vivimos de cerca", señala.

En esto coincide también la Unión Federal de Policía (UFP): "Vemos cada vez más agresores que utilizan sustancias para anular la voluntad de las víctimas. Es interesante destacar el aumento del consumo de pornografía entre los jóvenes. La educación en respeto y consentimiento es clave. Muchos agresores jóvenes (y no tan jóvenes) no tienen conciencia del daño que causan. Pedimos políticas preventivas reales, no solo punitivas, y también más presencia policial en entornos de riesgo como ocio nocturno y fiestas multitudinarias".

A nivel policial, a su juicio lo que está fallando es la falta absoluta de adaptación de los medios humanos y técnicos a esta nueva realidad criminal. "Desde el SUP hemos puesto en marcha una iniciativa nacional para exigir a Interior que actúe ya. Las UFAM no sólo llevan violencia de género y doméstica, también se ocupan de delitos sexuales, bullying, delitos entre y contra menores, acoso, desapariciones, y muchos más", prosigue.

El ministro, en una presentación. en la Dirección General de la Policía Nacional. E.E.

Por no hablar de la sobrecarga emocional. "Es enorme, y no es casualidad que muchas unidades tengan un altísimo porcentaje de agentes de baja psicológica", continúa la portavoz del SUP. "Para colmo, no hay suficientes vehículos, se les exige formación especializada que no reciben, y a menudo se obliga a trabajar en estas unidades a policías recién jurados, sin experiencia ni preparación adecuada".

Al igual que esta agrupación otras como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exigen que se refuercen urgentemente las plantillas, sobre todo en ciudades donde estos delitos están creciendo sin control. "Abogamos por una mejora en los recursos y condiciones laborales de los agentes, especialmente en unidades especializadas en la atención a víctimas de violencia sexual, para garantizar una respuesta eficaz y sensible ante estos delitos. Para eso es imprescindible incrementar los efectivos en los Equipos Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil, y ampliar la formación específica en atención a víctimas de agresiones sexuales".

Desde JUPOL afean al Gobierno que trate siempre de minimizar las cifras cada vez más altas de violaciones en España: "Hay un crecimiento real de la criminalidad sexual, que exige una respuesta urgente y contundente". Para esta mejora haría falta reformar un catálogo de puestos policiales que, en el caso de la Policía Nacional, no se actualiza desde el año 2008.

"Hay que adaptarlo a las necesidades reales de seguridad ciudadana y a los nuevos retos que

plantea la criminalidad actual. La lucha contra los delitos sexuales no puede quedarse en declaraciones públicas ni en campañas de imagen. Requiere compromiso, inversión y una apuesta clara por reforzar recursos de quienes estamos en primera línea protegiendo a la ciudadanía", insisten en JUPOL.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), por su parte, propone volcar más agentes para resolver este "gran problema delictivo", pero no solo basarlo en el programa VIOGEN. "El aumento paulatino demuestra que la manera de abordar este delito es ineficaz y parte de la solución pasaría por destinar a vacantes específicas por concurso de méritos a más agentes y no como se hace ahora, que se envía a atender a las víctimas a agentes de seguridad ciudadana a los que se les retira de sus puestos ordinarios y principales".

Por último, la Confederación Española de Policía (CEP) alerta de la evidente preocupación que genera esta problemática. "Este tipo de delitos (no siempre, pero sí la mayor parte de las veces) se producen en una esfera privada y su prevención policial es muy compleja. Lo que sí está claro es que hay que reforzar las UFAM, esenciales tanto en la investigación de estos casos como en la atención, acompañamiento y protección de las víctimas".