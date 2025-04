Mayor Oreja llama a un "rearme moral" contra el "Frente Popular que gobierna España": "Que por nosotros, no quede"

La fundación Neos, presidida por Jaime Mayor Oreja, ha presentado un informe titulado "España en el abismo", en el que alerta de que los pactos de este Gobierno y una "lógica de ruptura" provocan que nuestro país y la "identidad de la nación se encuentren en grave peligro existencial".

De hecho, el documento sostiene "la sustitución del régimen constitucional por la ruptura política implica una suplantación del poder constituyente y un desplazamiento de la soberanía nacional hacia la hoja de ruta del Frente Popular".

Así es como se refiere Mayor Oreja al Ejecutivo, como un "Frente Popular" que ha basado su estrategia en dos "deslealtades": la primera que "ETA ha pasado de ser el enemigo al aliado natural, el que nunca falla".

Y no sólo circunscribe esta circunstancia al mandato de Pedro Sánchez, sino también al de José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría propiciado este cambio.

La segunda "deslealtad" de la que habla el exministro del Interior con el PP es la "necesidad de romper, dividir, escandalizar, sorprender" de este Gobierno. Y "ETA es el capitán general de la ruptura", remacha el expolítico.

Ante estas circunstancias, Mayor Oreja llama a un "rearme moral" de la sociedad española. Durante la presentación del informe, este jueves en un hotel de Madrid, el presidente de Neos ha asegurado que "España exige que despertemos".

"Cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, la sociedad española se movilizó. Y hoy la situación es más grave, hay que tomar conciencia", ha dicho.

Y siguiendo la estela que ya ha marcado en el pasado el expresidente José María Aznar, a quien le ha mandado el documento y con quien "comparte el diagnóstico de la situación", ha insistido en que desde su fundación quieren ser "coherentes con el que 'por nosotros, no quede'".

Contactos con PP y Vox

Mayor Oreja ha confirmado que también se ha puesto en contacto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Porque, a juicio del también exeurodiputado, deben ser los políticos quienes se presenten como "alternancia".

A su fundación le corresponde crear "conciencia" y llamar a una "movilización" en la que también ha insistido María San Gil, expresidenta del PP vasco y vicepresidenta de Neos.

"Deberíamos comprobar si estamos haciendo lo que deberíamos hacer, debemos ser más activos y rebeldes. No sólo basta con votar, no podemos quedarnos inactivos y silentes en casa. No podemos perpetuar esta situación en el tiempo, por lo que hay que asumir la responsabilidad que tenemos", ha añadido.

"Los españoles debemos abandonar la leyenda negra de nuestro país. Debemos reconocernos en nuestra historia y volver al rearme moral", ha insistido. En la presentación del informe, María San Gil ha leído un fragmento destacado que dice: "Despertad, si no queréis ser los últimos españoles".

Sánchez encabeza una ofensiva sin precedentes contra España mediante un Frente Popular.



Un proyecto de destrucción y ruptura. #PorqueNoTodoVale pic.twitter.com/1K8O1axHUG — Fundación NEOS (@NEOS_esp) April 10, 2025

La fundación Neos defiende que "España puede volver al siglo XIX, a un nuevo desastre del 98 [cuando perdió sus últimas colonias de ultramar]". Y cita como grandes amenazas, una hipotética pérdida de Ceuta y Melilla, la celebración de referéndums de autodeterminación o la "entrada de ETA en Ajuria Enea y la anexión de Navarra".

Para ello, María San Gil apela a "volver al humanismo cristiano". Y fruto de ese carácter religioso de la institución, Mayor Oreja también ha denunciado la "ingeniería social de la muerte y de la familia, destruyendo el concepto tradicional, y la sustitución de la biología por un supuesto género".

El caos internacional como pretexto

Estos son los riesgos existenciales que acechan a España, según la fundación Neos, que defiende que Pedro Sánchez se refugia en el caos internacional para ocultar los problemas que tiene en casa.

"En España hubo una Guerra Civil y poco pudimos hacer para evitar la Segunda Guerra Mundial", ha ejemplificado Jaime Mayor Oreja.

Para él, otras cuestiones de la actualidad, como la reparación de Pablo Iglesias, también son una "distracción". "Están Sánchez, Zapatero, ETA y ERC; y en la periferia, el PNV. No hay nada más, todo lo demás no existe", ha zanjado.

Sí interfieren, según él, los últimos escándalos que salpican al Gobierno. "Estamos ante un proceso continuo y la corrupción forma parte de ello", ha concluido el exministro.