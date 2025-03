Ábalos y Koldo 'colaron' en el viaje oficial de Sánchez a Angola al empresario que les pagó en la trama de las mascarillas

José Luis Ábalos y Koldo García 'colaron' en el viaje oficial de Pedro Sánchez a Angola al empresario que les pagó en la trama de las mascarillas.

Iñigo Rotaeche, administrador de la sociedad Soluciones de Gestión, acudió a las reuniones con empresarios celebradas en Luanda (Angola) el 8 de abril de 2021, con motivo de la visita del presidente del Gobierno al país africano.

Este empresario es uno de los principales investigados por la Audiencia Nacional en el llamado caso Koldo, ya que su sociedad fue la que recibió 53 millones de euros en contratos de mascarillas adjudicados por administraciones públicas tras la intervención de Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama.

La inclusión de Rotaeche en el viaje oficial de Pedro Sánchez fue una petición de Aldama.

Las gestiones para 'colar' al empresario a última hora las realizó Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto.

Pedro Sánchez estuvo acompañado por Reyes Maroto durante su visita oficial a Angola.

Hasta la fecha se había conocido el intercambio de whatsapps entre Aldama y Koldo sobre este asunto que fueron hallados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sin embargo, se desconocía la identidad del empresario y si las gestiones fueron exitosas.

EL ESPAÑOL puede confirmar que, tras la investigación realizada por este periódico y por la documentación que obra en su poder, Aldama logró que el empresario fuera incluido en el viaje oficial de Sánchez y que se trataba del investigado por los contratos de las mascarillas Iñigo Rotaeche.

Pedro Sánchez (centro) y Reyes Maroto (derecha) en el Foro Empresarial España - Angola al que acudió Iñigo Rotaeche.

Aldama y Koldo intentaron, bajo la supervisión y con el visto bueno de José Luis Ábalos, que Rotaeche fuera incluido en el Falcon de Pedro Sánchez junto a otros empresarios.

Sin embargo, esta opción fue descartada por problemas logísticos derivados de la pandemia. El administrador de Soluciones de Gestión viajó finalmente en un vuelo comercial y se incorporó posteriormente a las reuniones en Luanda.

Whatsapps de Koldo García a Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la ministra Reyes Maroto. EL ESPAÑOL

En las gestiones para que Rotaeche estuviera en Angola también participó Ricardo Mar, jefe de Gabinete de José Luis Ábalos en ese momento y actual secretario general de Paradores.

Ricardo Mar se puso en contacto con el jefe de Gabinete de Reyes Maroto para que incluyera a Rotaeche en la expedición que acompañaría a Pedro Sánchez en Angola.

A falta de tres días para el viaje, el 5 de abril de 2021, Koldo volvió a hablar con Díaz Bidart a petición de Aldama para conocer cómo estaban las gestiones y si había algún inconveniente, ya que Rotaeche aún no había recibido confirmación.

"Está muy bien relacionado en Angola y es un referente allí", escribió Koldo al jefe de Gabinete de la ministra Reyes Maroto. El asesor de Ábalos mandó el contacto de "Iñigo Soluciones Hospitales y Energía", que correspondía a Rotaeche.

Koldo, como prueba de las gestiones realizadas con Díaz Bidart, mandó a Aldama una captura de la conversación.

El asesor de Ábalos también ofreció a Aldama los teléfonos de Félix Bolaños e Iván Redondo para que fuera Rotaeche quien los llamara directamente.

Sin embargo, no hizo falta, ya que a las pocas horas Aldama mandó un audio a Koldo confirmándole que el jefe de Gabinete de Reyes Maroto había llamado a Iñigo Rotaeche.

"Sí, lo único que están viendo es si puede ir en el avión presidencial. Si no iría en avión comercial. El problema sería que le obligarían a hacer cuarentena y se perdería todas las reuniones. No sé si te lo ha dicho (Rotaeche) o no, pero están llamando los ministros de Defensa y Sanidad de allí porque a ellos son los que más les interesa que vaya. Esto ya se lo ha explicado él (Rotaeche) al jefe de Gabinete de Industria y él está intentando hacer un hueco en el avión del presidente, para que lo sepas".

Esta es la transcripción del audio enviado por Aldama a Koldo García ese 5 de abril de 2021. El asesor de Ábalos confirmó después que Díaz Bidart le había llamado y que era segura la presencia de Rotaeche en el viaje a Angola.

"Ir van, de una forma u otra, y se suman a la delegación", escribió Koldo a Aldama. El empresario y presidente del Zamora CF sentenció entonces el tema: "Ok, entonces perfecto si no hay problema con la cuarentena. Genial".

Menos de 72 horas después, Iñigo Rotaeche acudió al Foro Empresarial España - Angola en Luanda. En esta reunión participaba también la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Cámara de Comercio de España.

Este fue el primer viaje de Pedro Sánchez a otro continente tras la irrupción de la pandemia en marzo de 2020. El presidente del Gobierno visitó Angola y, al día siguiente, Senegal para potenciar las relaciones comerciales con ambos países dentro de su plan de acción exterior denominado "Foro África 2023".