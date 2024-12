Defensa exige a una asociación de militares que anule su acuerdo con Desokupa para formar a 4.500 soldados

La asesoría jurídica del Ministerio de Defensa ha emitido un informe que demuestra "la nulidad" del acuerdo de servicios formativos entre la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) con la empresa de seguridad Desokupa.

Según fuentes del departamento que dirige Margarita Robles, la medida se adopta "por falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del acuerdo". Tras estudiar los extremos del citado convenio de colaboración, Defensa ha acordado requerir a los firmantes que anulen el acuerdo de colaboración.

En caso contrario, Defensa advierte que procederán a impugnarlo de forma jurisdiccional y que ATME será expedientada.

Esta noticia se produce un día después de que ATME pactase con la empresa de Daniel Esteve proporcionar formación a 4.5000 los militares al abandonar las Fuerzas Armadas con el fin de facilitarles su reincorporación al mercado laboral.

Este convenio, señalaban desde ATME, "va a ayudar a la formación de nuestros socios que tengan que abandonar las Fuerzas Armadas o quieran buscar un trabajo mejor. Como el Ministerio de Defensa no cumple lo que dice y los cursos que hacemos no los homologa y no nos da una salida real y eficiente cuando tenemos que abandonar las Fuerzas Armadas, la asociación se ha echado sobre las espaldas esa problemática que tenemos, y buscamos soluciones con las empresas que quieran sentarse con nosotros".

La empresa de Esteve hace años que aparece en numerosas noticias de todo tipo de medios de comunicación debido a su dedicación al desalojo de inmuebles 'okupados'.

El presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, señaló que este convenio beneficiaría a aquellos soldados que hayan alcanzado los 45 años y no hayan conseguido la condición de soldado permanente, por lo se ven obligados a abandonar el cuerpo.

Gómez ha puesto el foco en que Desokupa se dedica al sector de la seguridad, al que la Tropa y Marinería "están ligadas" y ha arremetido contra el Ministerio de Defensa porque "no se preocupa por el futuro ni la carrera" de los militares españoles.

Sin embargo, Defensa estima que ATME no tiene la potestad de firmar un acuerdo de estas características, advirtiendo de las consecuencias a las que se exponen en caso de seguir adelante.

Polémica

El acuerdo de Desokupa con esta asociación de militares ha aterrizado en el seno de las Fuerzas Armadas una polémica en la que ya se ha visto involucrado el Ministerio de Interior. El pasado verano, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska abría un expediente informativo para conocer el alcance del acuerdo suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa para impartir un curso de formación en defensa personal a unos 30.000 agentes en España.

Además, Interior decidía consultar a la Abogacía del Estado si este convenio afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial. Mediante este procedimiento administrativo, la Dirección General de la Policía está recabando "toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo".

Ante la apertura de este expediente, el SUP defendía que no pagará por la formación de Desokupa, sino que lo harán sus afiliados a título personal, por lo que confía en que no afectará a las subvenciones públicas que recibe.

Interior quiere determinar si este convenio "conculca valores democráticos" y se compromete a garantizar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía.