Aldama trató de comprar el chalet en Cádiz para Ábalos meses antes con otra empresa de Claudio Rivas

El comisionista Víctor de Aldama trató de comprar el chalé de La Línea de la Concepción para José Luis Ábalos en distintas ocasiones. Meses antes de cerrar su compra, trató de cerrar la operación a través de otra empresa de su socio en la 'trama del fuel' Claudio Rivas.

Se trata de Nextomega Trade, cuyo administrador único es Jesús Callejón, el principal testaferro que Rivas empleaba en la ‘trama del combustible’ que ahora se investiga por la Guardia Civil.

Según el borrador de la escritura al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la venta del chalet se iba a producir a la sociedad Nextomega Trade, SL Una compañía que tiene como matriz a Still Growing, SL la misma que Villafuel, la sociedad para la que Aldama y Claudio lograron una licencia de operadora al por mayor de combustible.

Para ello, como ha contado este diario, lograron contactar a través de Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos, con el jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.

Sin embargo, y pese a que todo estaba preparado para que Nextomega Trade se hiciera cargo de la compra del chalet que el exministro de Transportes había solicitado a cambio de la intermediación, se cambian los planes.

¿El motivo? Rivas quería ocultar la identidad de Jesús Callejón, a quien utiliza como administrador en distintas sociedades de su propiedad. De ahí que se decida usar otra de las sociedades que el propio Rivas controlaba de manera indirecta: Have Got Time, SL que -además- entró meses más tarde en concurso de acreedores.

La operación de compra se cerró a la tercera, ya que Aldama trató de hacerse con la compra del chalet a principios del año 2021. Para ello recurrió a un grupo de empresarios venezolanos, que venían de la mano del comisionista de la trama Koldo. Se trata de Rafael Alfredo Chirino, un empresario ligado a la compraventa de oro y diamantes con influencias en el sector del petróleo a través de Suelopetrol, SL

Este se sirvió de otros dos ciudadanos venezolanos para tratar de cerrar la compra en marzo de 2021. Así, junto a Henrique Rodríguez Guillén y Katy Cortés (que ejercía labores administrativas) se lanzan a comprar la casa que Aldama y Rivas trataban de comprar para pagar los favores del ministro Ábalos. De hecho, llegaron a visitarla y enviaron fotos del chalet a Aldama.

Una vivienda en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, en Cádiz, sobre la que cerraron un contrato de arras, según la UCO y por el que abonaron 52.500 euros. Sin embargo, “por razones fuera del alcance de la instrucción” la operación se aborta.

Fueron, por tanto, casi seis meses los que Aldama tarda en cerrar la compra del chalet. De hecho, en el último informe de la UCO se observa un mensaje de Piedad, la secretaria de Aldama, en el que le indica el 13 de abril: "Jefe, me temo que la vivienda de La Línea de la Concepción la vamos a perder. Claudio no me coge el móvil. Desde ayer tarde, le he llamado tres veces... ya no se fían después de lo que ya pasó con Henrique".

Una vez cerrada la operación, durante el mes de julio se procede a la firma del contrato de alquiler al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Pagó el mes de entrada y los dos de fianza por el chalet de La Alcaidesa. El también ex secretario de Organización del PSOE no volvió a hacer ningún desembolso por la vivienda.

Impagos

El 17 de agosto de 2021, Claudio Rivas, en un mensaje enviado a Aldama a través la app Signal, se quejó de la deuda que dejaba José Luis Ábalos tras ser destituido como ministro de Transportes: "Y el inquilino de la playa sin pagar la mensualidad...".

Por ello, la sociedad Have Got Time, SL envió un burofax, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, a Ábalos. Lo hizo el 12 de octubre de 2021 para instarle a que pagara las mensualidades pendientes o a que abandonara el chalet a cambio de perdonarle la deuda contraída. No fue hasta el mes de diciembre cuando el exministro Ábalos abandona la vivienda.