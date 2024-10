El exalto cargo de la Junta que gastó en puticlubs 30.000€ justifica el fichaje del alcalde que no iba al trabajo

Fernando Villén, exdirector técnico de la Faffe -la extinta Fundación para el fomento de la formación y el empleo de la Junta de Andalucía- ha justificado la contratación sin proceso reglado del exalcalde de Lebrija, Antonio Torres, porque "buscaba el camino más rápido".

Así lo ha declarado el ya condenado por gastar 30.000 euros en un prostíbulo con dinero público mientras era alto cargo del organismo instrumental de la Junta durante el juicio por la contratación del alcalde socialista.

Villén ha reconocido que fue Torres quien le llamó a través de su secretaria. Concertaron una cita y, en la misma, se cerró el acuerdo. Torres se incorporó a la Fundación pública a cambio de un salario que, tras los ocho años que estuvo en nómina, le dieron casi medio millón de euros.

Para el exdirector de la Faffe, la "agenda y contactos" del exalcalde de Lebrija justificó su contratación. "Planteó su estábamos interesados en su experiencia. No necesitaba mucha presentación" ha afirmado Villén.

La cuestión sobre cómo se contrató a Torres es clave. Ahí está la cuestión que se dirime en este juicio: si la incorporación fue correcta y cuáles eran las atribuciones del mismo durante los años en los que estuvo a sueldo de la Junta pero no apareció por la sede de la Faffe.

El propio Villén ha reconocido que Torres no iba por las oficinas. No tenía despacho. Rechazó incluso un ordenador que le ofreció. Sí que tenía teléfono y una dirección de correo electrónico. Sin embargo, ha declarado el exalto cargo de la Faffe, no la usaba. Prefería la suya personal.

Sobre su incorporación a la Faffe como "director de recursos externos", aunque en su tarjeta figuraba "relaciones externas", el abogado de la acusación de la Junta, personada en la causa, le ha preguntado por las vías de acceso como personal de la Faffe.

"¿Había tres formas de entrar, por la web de la Faffe, por el SAE o por la prensa?", le ha trasladado el letrado. "Sí", ha señalado Villén. "¿Pero Torres no entró por ninguno de esos medios?", ha insistido la acusación. "No", ha reconocido el exalto cargo.

