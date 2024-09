Pedro J. Ramírez: "Nunca un plan de regeneración había recortado derechos de los ciudadanos"

"Buenos días, por decir algo", así saludaba el presidente y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, a Ana Terradillos, presentadora del programa La mirada crítica de Telecinco. Ramírez no se ha andado con rodeos y ha denunciado que "el plan de regeneración de la democracia que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez recorta sistemáticamente derechos de los ciudadanos".

Para el periodista "hay que poner el enfoque claramente en el titular del derecho a la información según la Constitución, que no somos ni los periodistas ni las empresas periodísticas, son los ciudadanos". En opinión de Ramírez, "si se aplicaran todas estas medidas se restringiría su derecho a recibir información plural y veraz".

El director de EL ESPAÑOL considera nefastas las medidas anunciadas el martes en el Consejo de Ministros porque "el plan incluye una legislación restrictiva del derecho al honor y la propia imagen, del derecho rectificación, de la regulación del derecho profesional... Va a haber un catálogo de excepciones en el que la protección de la Constitución no se va a aplicar", ha apuntado.

Además, ha señalado que se establecerán "medidas para controlar la publicidad institucional de manera subjetiva en función de que un medio le guste o no al Gobierno. Por lo tanto, se establecerán supuestas restricciones a la concentración de medios pero sin tocar para nada el gran oligopolio que es el conglomerado de RTVE más la agencia Efe". Para Ramírez "una regeneración seria consistiría en cesar hoy mismo al secretario de Estado de Comunicación, el señor Francesc Vallès, que el martes les filtró en exclusiva a dos medios de antes que a los demás el plan de regeneración del Gobierno".

El presidente y director de EL ESPAÑOL ha subrayado que "el Ejecutivo ha dicho que esto es para proteger a los verdaderos periodistas, cuando en realidad no hay periodistas verdaderos y falsos. Lo que hay son buenos periodistas y malos periodistas. Y yo no he oído a ningún buen periodista defender este plan", ha rematado.

Pedro J. ha recordado que acaban de salir los resultados de GFK (el medidor de audiencias de medios digitales) y que en el 'top ten' aparecían todos los representantes de los medios que estaban sentados hoy en el plató de La Mirada crítica, incluido el director y presidente de EL ESPAÑOL. Con ello ha querido remarcar que "los ciudadanos saben diferenciar lo que es información de calidad de la que no lo es. Y ojo, la publicidad institucional no va a los medios de comunicación, va a los ciudadanos; porque lo que hacemos los medios de comunicación es ofrecer una información de servicio público".

Para Ramírez lo que pretende Sánchez con este plan es "generar esta gran confusión de cambiar los criterios de medición, de una transparencia que no predica. Yo en conjunto estoy muy decepcionado. En 45 años de democracia ningún Gobierno se había atrevido a llamar plan de regeneración a una serie de medidas restrictivas aplicadas a los ciudadanos", ha insistido.