Un guardia habla 10 años después de la tragedia de El Tarajal: "Se disparó a los inmigrantes en el agua"

Esta semana se han cumplido 10 años de la tragedia de El Tarajal. El 6 de febrero de 2014, en esa playa de Ceuta, frontera con Marruecos, 14 personas murieron en el agua tras una intervención de la Guardia Civil cuando trataban de alcanzar a nado la costa española. A un decimoquinto se le dio por desaparecido.

Además, hubo 23 devoluciones en caliente de personas que llegaron a la playa.

EL ESPAÑOL ha entrevistado a un guardia civil que se encontraba de servicio esa mañana y que estuvo destinado en Ceuta entre 2009 y 2016. Teniendo en cuenta sus implicatorias declaraciones para varios compañeros, prefiere mantener su anonimato. En los audios que ofrecemos con sus manifestaciones, le hemos distorsionado la voz.

"Se usaron bolas antidisturbios de goma, botes lacrimógenos y botes de humo"

El agente escuchó aquella mañana las instrucciones del capitán al mando a través de la radio. Después, vio en la playa qué material antidisturbios se había empleado, y presenció también la devolución de cuerpos y de supervivientes a Marruecos.

La Justicia archivó el caso en 2022 sin apreciar responsabilidades penales en la actuación de los agentes. A 16 de ellos se les había acusado de homicidios por imprudencia y denegación de auxilio.

En junio pasado, tres ONG presentaron un recurso de casación al Tribunal Constitucional que fue admitido y está pendiente de resolver.

¿Qué sucedió el 6 de febrero de 2014 en la playa de El Tarajal, en Ceuta? ¿De qué modo presenció los hechos?

Yo no estuve en la playa desde que se inició la actuación a primera hora de la mañana, pero escuché todo desde que comenzó en las transmisiones de radio. Eran las órdenes que daba el capitán en ese momento, de que no entrara nadie. Después, solicitó que se repusieran las bolsas de medios con urgencia, que se tenían a lo largo del perímetro de la frontera.

Llegué a la playa sobre las 10 de la mañana, cuando se repusieron las cajas de pelotas y demás material, que se repartían entre los distintos componentes de la Guardia Civil, y ya había cadáveres en la parte marroquí, porque los llevaban allí.

La verdad es que ese día acudió hasta el capitán, personalmente. Cuando se supo que había fallecidos, se presentó el teniente coronel jefe de la Comandancia, Andrés López. Llegué a ver allí al asesor de seguridad del delegado de Gobierno, de apellido Gómez, no recuerdo el nombre.

Con los cuerpos en la orilla, algunos inmigrantes estaban de rodillas como realizando algún tipo de plegaria o rezo, y otros llorando. El teniente coronel le explicaba la situación en un tono muy frío al asesor de seguridad del delegado de Gobierno.

¿Qué contenían esas bolsas de medios?

Cada bolsa de medios disponía de 20 bolas, pelotas de goma; dos botes lacrimógenos; dos botes fumígenos; linternas; munición de fogueo y munición real.

"No se tiene que usar material antidisturbios contra personas que están en el agua, ni a 25 metros ni a 50"

¿Qué medios se utilizaron?

Se usaron bolas antidisturbios de goma, botes lacrimógenos y botes de humo. Sobre todo, se dispararon bolas de goma. Allí vi los botes de humo y los botes lacrimógenos, los vi en tierra, en el agua no vi ninguno.

Cuando se agotaron, incluidos los que usaban los GRS [Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil], que también intervinieron ese día, acudió la compañía de Seguridad Ciudadana, que es la que cubre el perímetro, y el personal encargado de medios.

Esas pelotas, a una distancia de menos de 50 metros hacen pupa. Si estás en el agua, mojado, con frío y con ropa, y te dan un pelotazo de esos, te puedes quedar inconsciente tranquilamente. No se tiene que usar material antidisturbios contra personas que están en el agua, ni a 25 metros ni a 50 metros.

Pero, ¿ocurrió en territorio español o marroquí?

Aunque los disparos siempre se ha dicho que se efectuaron en aguas marroquíes, es mentira. Estaban en la playa de El Tarajal, territorio español, territorio de Ceuta, a partir de la grada uno. Y ahí estaban, en el espigón, y se disparaba con medios antidisturbios.

Si los hechos ocurrieron en el lado marroquí, ¿por qué se usaron los medios antidisturbios de la Guardia Civil? Si los marroquíes hubieran podido retener a los inmigrantes no se hubieran escuchado las órdenes del capitán.

Entonces, ¿trasladaron a las personas migrantes ya muertas desde El Tarajal a Marruecos?

Cuando llegué, estaban llevando los cadáveres. Y a los que sobrevivieron, también. Salvo alguno que fue atendido en zona española. Los llevaban a la lancha de la Gendarmería Real y los pasaban para el lado marroquí.

Estaban las lanchas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y las del Servicio Marítimo de la Gendarmería marroquí. También, el hecho de echarlos a pelotazos, hacía que huyeran hacia el otro lado intentando nadar para el lado marroquí.

"Es mentira que los inmigrantes estaban en Marruecos"

¿Quién dio la orden de usar el material esa mañana? ¿Cuáles fueron las indicaciones?

El capitán Cristóbal Espinosa Martínez. "Plata 0 [el indicativo del capitán] llamando a todos los indicativos…". Decía: "Usen medios", "disparen", "que no entre ni uno".

Pensé: "¿Por qué se pone tan violento en un intento de salto más?". "¿Cómo puede hablar así en abierto?". "¿Usar medios con personas que están en el agua?".

Le dije a mi compañero: "Al final, éste cualquier día termina en el talego por dar este tipo de directrices de esta manera".

A mí me llamó la atención, en principio, porque sólo lo estaba escuchando por transmisión, hasta que ya llegué luego a la escena en la playa y vi la situación.

¿Y qué le pareció?

Una cosa es intervenir en avalanchas de porteadores con los bultos... pero esta gente estaba en el agua. En ese caso, llamas al Servicio Marítimo o a los GEAS [Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas] para que intervengan. Parecía como si fuera algo personal suyo, no lo entendí. Claro, luego lo vendieron como un éxito, porque no había entrado ninguno.

Para mí, el capitán es el mayor responsable, porque tú al fin y al cabo eres guardia civil, estás allí recibiendo órdenes, estás haciendo caso a las órdenes de un superior, sabes que te puedes ver sometido a un expediente disciplinario que te puede conllevar, mínimo, una sanción por falta grave. Mínimo.

Además, este capitán era bastante escrupuloso en ese sentido, es un tío que se tomaba bastante en serio su trabajo, hasta que pasó lo que pasó; porque es lo único que le preocupaba: su carrera. En su día, dio esa orden pensando que estaba haciendo lo correcto por directrices que tendría de sus superiores de la Jefatura de la Comandancia o de Delegación del Gobierno. Vería que si entraba o se colaba algún inmigrante era responsabilidad suya y, si no entraban, pues sería un éxito suyo.

"Podrían llamar a testigos, había muchas personas, civiles, que estaban mirando lo que pasaba en El Tarajal"

El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alegó que "en ningún momento. el objetivo fue alcanzar a ninguno de los inmigrantes, sino hacer visible una barrera disuasoria".

¿Cómo crea una línea un grupo de guardias civiles en una zona donde la entrada no era de manera paulatina, si no de todos los inmigrantes a la vez nadando?

El objetivo era no dejarlos entrar. Las órdenes eran que no entrara ni un inmigrante. Además, ¿cómo haces una barrera ahí? No entraron en línea, sino que unos estaban por un lado, otros por otro lado, otros más pegados a las piedras y otros más alejados de las piedras.

¿Cuál fue la reacción en las siguientes horas?

Entre las siguientes 24 y 48 horas, una vez repuestos, el capitán ordenó a los encargados del material retirarlos medios antidisturbios y también se dieron directrices de no usarlos; y de hacerlo, justificar su uso.

¿Por qué nunca llamaron a declarar a los encargados del material?

En principio, hago responsable al juez de instrucción que lleva el tema, porque se trata de sentido común. La defensa de la Guardia Civil no iba a llamar a los encargados del material si negaron que se hubieran usado pelotas antidisturbios. Han cerrado filas en esa línea de defensa.

Yo sigo activo en mi destino en la Guardia Civil y a mí nunca me ha llamado nadie. Por parte de la Guardia Civil no lo espero, ni lo esperaré, pero sí por parte de la instrucción del juzgado responsable.

Cuando Asuntos Internos ha querido algún testigo para algún caso en concreto, se han desplazado hasta Colombia para ir a buscar a un testigo protegido, localizarlo y traerlo hasta España para que testificara, porque a ellos les interesaba. No será por falta de medios. También podrían llamar a testigos, paisanos, que había muchas personas civiles, gente que estaba mirando lo que pasaba en El Tarajal desde la zona del ambulatorio del barrio de El Príncipe.

"Las órdenes eran que no entrara ni un inmigrante"

El director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, afirmó días después que la actuación había sido "impecable". ¿No se penalizó a ningún agente de manera interna?

De manera interna lo que se hizo fue dar directrices de que mantuvieran la boquita cerrada, que los oficiales se dedicarían a dar las explicaciones oportunas y que los guardias se negasen a declarar, que como investigados tienen su derecho a no declarar.

Se decidió dar una versión oficial porque corren peligro todos. Si cae el de arriba, caen todos. Hoy en día, en la Guardia Civil, si un superior te da una orden y es ilegal, puedes negarte a acometerla. En el caso de El Tarajal había una carencia de protocolo o norma establecida contra estas actuaciones, igual pasaba con los porteadores.

¿Por qué cree que no ha hablado nadie en 10 años?

Primero por miedo a las repercusiones, porque el principal investigado fue el capitán, el que estaba dando las órdenes. Es el principal responsable, para lo bueno y para lo malo. Después, no sé qué pasó que al teniente coronel lo quitaron de en medio, se fue para Huelva. Desde la imputación del capitán, ya fueron muchísimo más cautos, ya nunca más se volvió a escuchar dar órdenes en abierto.

Sé que los guardias que actuaron allí tenían directrices, por lo menos los de la Comandancia de Ceuta, con los GRS no he hablado nunca del tema. Entonces, el capitán, como responsable, era el que tenía que dar las explicaciones. Desaparecieron todas las conversaciones que seguimos por transmisiones, cuando eso es como una caja negra de un avión y se pueden recuperar.

Antes de llegar a Ceuta, este capitán venía del servicio de Asuntos Internos, la unidad encargada de velar por la integridad de la imagen y el decoro de la Guardia Civil. Entonces, tiene muchos amigos bien posicionados en Madrid, y lo mismo no se hubiera tapado todo de ser otro oficial con menos rango, con menos autoridad o menos respaldo.

Se ha hecho muy buen trabajo tapando toda la verdad, porque esto lo sabe desde el teniente coronel hasta el último guardia que estuvo allí. Ha habido oficiales que se han dado de baja porque no lo han soportado. Hay un silencio cómplice.

"La responsabilidad debería recaer sobre la Delegación del Gobierno, por falta de claridad para dictar un protocolo para este tipo de actuaciones"

¿Qué le parece que el Tribunal Constitucional haya admitido un recurso presentado por tres ONG?

Creo que es lo justo, que se depuren responsabilidades, como se hace con cualquier persona en su trabajo, si ha habido una mala actuación por parte de la Administración, de la Delegación del Gobierno, de la Comandancia o del capitán de la cadena de mando.

¿Ha presenciado otros casos de represión con violencia?

He vivido alguna situación así. No tan graves, pero me ha pillado en el tiempo que estuve allí destinado más de una. He visto a policías y guardias civiles lesionados. Siempre que sea por vía terrestre o saltos a la valla, se puede entender el uso de medios antidisturbios, porque son saltos masivos, en los que te ves desbordado por la situación. Entonces, no te queda otra que hacer uso del material antidisturbios, porque es que si no, de otra manera, se cuelan todos y corre peligro también tu integridad física.

Para eso estamos, para proteger el perímetro. También, en otro tipo de avalanchas, como con los porteadores, había directrices verbales de Delegación del Gobierno, siempre no escritas, para retener a la gente.

Hice las prácticas en Ceuta en 2005, estaba dando el relevo y escuché chillidos. Estaban dando una paliza a unos subsaharianos que habían intentado cruzar por Benzú, estaban con hipotermia y había dos o tres guardias que eran allí los gallitos, pagando su frustración con estas personas. Para mí, esta gente ni son guardias civiles ni se comportan como guardias civiles y les queda muy grande la palabra guardia civil.

Sindicatos de guardias civiles se quejan de seguir sin protocolos claros y específicos sobre cómo deben actuar para contener a las personas migrantes. ¿Es así, no hay indicaciones concretas para estos casos?

Falta de protocolo y falta de medios. Para mí la responsabilidad debería de recaer sobre la Delegación del Gobierno por esa falta de claridad a la hora de dictar un protocolo sobre este tipo de actuaciones. En los años que estuve destinado en Ceuta, hasta mediados de 2016, he visto muchísimos casos de vacío legal, no sólo en temas de inmigración, sino también con los portadores.

Es injusto que la responsabilidad penal sea de los guardias civiles que estamos velando por la seguridad de nuestro país y jugándonos la vida. Está claro que los guardias civiles estamos sometidos a un régimen que no nos permite hablar. Y además, no van a hablar por miedo. Son padres de familia, que si le llevan la contraria a un capitán, después les pueden amargar la vida.

¿Podría volver a suceder, se podrían volver a utilizar pelotas o balas de goma y fumígenos o gases lacrimógenos? ¿Se podrían repetir devoluciones a Marruecos de personas que han alcanzado costas españolas?

Sí puede volver a ocurrir. Se pueden usar, pero por tierra, por la frontera de El Tarajal o en un salto a la valla. Después de lo sucedido en la playa, y con el pánico que hay, no creo que haya ningún guardia civil que se la juegue. Simplemente, podría haber algún caso aislado. Y bueno, las devoluciones en caliente se siguen haciendo, sobre todo cuando no hay periodistas.

¿Por qué no se decidió a hablar hasta ahora?

Nunca me he negado a hablar, pero es que a mí nunca se me ha preguntado. Soy padre de tres niños en edad escolar, uno todavía vive con su madre en Ceuta, aunque yo ya no estoy en esa Comandancia, tengo otros cometidos en el Campo de Gibraltar. Aquí también veo cosas que no me gustan ni un pelo, la verdad, pero si las denuncio o comparto, pues ten por seguro que voy a sufrir represalias a nivel interno, como les ha pasado a otros compañeros.

Si se filtrara mi identidad, después de lo que estoy contando en esta entrevista, me abrirían un expediente disciplinario sujeto al régimen interno. Tengo pánico al SAI [Servicio de Asuntos Internos], a que se le filtre mi identidad, y sus represalias, cuando han tapado todo esto con la connivencia de la cúpula de la Guardia Civil de la Comandancia de Ceuta. Estoy seguro que intentarán contactar contigo o tu director.

Así que los guardias civiles no hacemos ningún tipo de declaración, entre otras cosas porque el régimen disciplinario se lo prohíbe, te pueden acusar de revelación de secretos, podrían meterte cualquier tipo de delito. Sólo el hecho de comentárselo a tu familia ya es ilegal.

Sigue los temas que te interesan