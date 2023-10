Manifestación contra la amnistía, en directo | Feijóo, Abascal y cuatro presidentes autonómicos del PP acudirán a la protesta

A la marcha se sumarán numerosos representantes del PP. En primer lugar, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Le acompañará la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y varios presidentes autonómicos: la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón. En Barcelona estarán también el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

"Iré como uno más, como un catalán más, como un gallego más o como un madrileño más. No sé quiénes van a ir, pero me imagino que iremos personas que no solamente han nacido en Cataluña, sino en cualquier otro lugar de España", declaró Feijóo el martes.