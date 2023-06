¿Tienen los debates electorales el poder de cambiar tu voto?

Pedro Sánchez ha comenzado la semana con un nuevo 'giro de guion', la propuesta de un encuentro televisivo con el líder popular Alberto Núñez Feijóo durante las próximas seis semanas hasta la cita con las urnas el próximo 23 de junio. El portavoz del PP, Borja Sémper, no ha tardado en calificarlo como "una excentricidad". Los populares piden "calma y tranquilidad", pese a la "ansiedad" que, consideran, está mostrando el presidente del Gobierno con esta iniciativa. ¿Excentricidad o deber democrático? Pepe Luis Vázquez, redactor de política, nos da el contexto a esta respuesta ¿Cuál es el verdadero impacto de los debates en el voto de los ciudadanos? Lo analizamos con la ayuda de Gonzalo Adán. El director de Sociométrica sostiene que los debates "no se ganan, sino que se pierden" y advierte que no existe ningún patrón. Adán califica la propuesta de Sánchez de "altísimo riesgo" y advierte que puede acabar teniendo "un efecto boomerang" para el candidato socialista. Además, Julio García Gómez, analista de habilidades en comunicación con amplia experiencia en debates, nos acerca a los puntos débiles y fuertes de cada candidato para enfrentarse a un cara a cara. Además, contamos con la opinión de Manuel Campo Vidal, quien hace 30 años hizo historia moderando el primer debate televisivo en España entre Aznar y Felipe González. "Los debates siempre favorecen la participación electoral". El veterano periodista opina que en esta ocasión "la propuesta de cara a cara tiene que ser ordenada y no retransmitida".

