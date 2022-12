Juan Carlos I celebra el varapalo judicial a Corinna, que "se queda sin balas en la recámara"

"Se queda sin balas en la recámara". Con este símil refleja un amigo de Juan Carlos I cómo se queda Corinna Larsen tras la decisión del tribunal de Londres de reconocerle inmunidad en Inglaterra hasta su abdicación, en 2014.

"Según su versión, ella tenía dos momentos fuertes para acusarle de una cosa tan horrible como el acoso, pero ambos fueron antes de que abdicara en favor de su hijo", añade.

La misma fuente asegura que Don Juan Carlos recibió la decisión de la Justicia británica del tribunal por boca de su abogado, Javier Sánchez Junco, mientras se encontraba con un grupo de amigos que se habían desplazado hasta la isla de Nuray, a las afueras de Abu Dabi, para visitarle aprovechando el largo puente de diciembre en España.

"Lo han podido celebrar por todo lo alto, pero han preferido hacerlo con prudencia, o eso me cuentan porque yo esta vez me he quedado en tierra. Luego se llevó un disgustazo con el España-Marruecos, y no paraba de decir, medio en broma medio en serio, que era su último Mundial", añade este amigo del Emérito.

El pronunciamiento del tribunal de Londres supone un duro golpe para la exprincesa alemana -aunque ella sigue pidiendo el trato de alteza real a los medios de comunicación desde su oficina londinense de relaciones públicas. Y eso aun cuando asegura que las maniobras del Emérito contra ella se han prolongado hasta la actualidad.

[El revés judicial a Corinna en Londres libra a Juan Carlos I de la parte más grave de la demanda]

"Corinna reclama una indemnización económica, pero todavía no ha dicho por qué importe. Apostaría a que pide los famosos 65 millones que según dice le regaló Juan Carlos cuando estaban juntos", señala el amigo del Emérito.

En realidad, los dos supuestos episodios más graves que sustentan su acusación contra el ex jefe del Estado se quedan fuera de cualquier tipo de reclamación ante la Justicia británica.

Disputa por dinero

Se trata de la presunta visita del exjefe del CNI Félix San Roldán a su casa de Londres con el fin de presionarla, y la supuesta entrada de un equipo de agentes secretos españoles a su apartamento de Mónaco, de donde le sustrajeron, siempre según su versión, importantes documentos.

"Ambas historias quedan dentro de la inmunidad del Jefe, así que no tiene nada con lo que disparar, aunque con ella nunca se sabe, es capaz de cualquier cosa con tal de no perder el dinero que considera suyo", señala la misma fuente.

Pese al revés sufrido, la defensa de Corinna Larsen, que lleva Michael Kim, del despacho Kobre&Kim, se ha felicitado por que la demanda "pueda progresar ahora hacia un juicio en el Tribunal Supremo".

"No hay mayor ciego que el que no quiere ver, con esto se quedan prácticamente sin caso por acoso, que ya desde el principio era una cosa absurda", insiste el amigo de Juan Carlos.

Para Zarzuela la noticia es un alivio, pero no habrá reacción oficial porque la Casa Real sólo habla de lo que afecta a los miembros de la Familia Real, y el Emérito no lo es desde aquella renuncia antes de poner tierra de por medio para instalarse en Abu Dabi.

Según fuentes cercanas al proceso, el objetivo final de Corinna Larsen es usar esta demanda para forzar un acuerdo con Don Juan Carlos para que le asegure la propiedad de 65 millones de euros que, según su versión, le entregó como regalo.

La examante del Emérito teme que los herederos de Juan Carlos pudieran reclamarle en su día una parte de ese dinero al considerar que la donación en vida formaba parte del patrimonio del exjefe del Estado.

Sigue los temas que te interesan